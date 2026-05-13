200人力投入滅鼠！北市鼠類偵防15日啟動 鎖定「一樣態」建物優先整頓

北市近日鼠患議題延燒，為有效防治社區入侵老鼠，北市府啟動「社區鼠類偵防服務」，15日家戶及社區都可以至環保局官網下載「社區鼠類偵防服務申請表」提出申請，由專業偵防師進入社區評估老鼠出沒點，並給出有效整頓方向，環保局表示預計有200名人力投入12行政區讓防鼠工作更有效率。

環保局今發布5月15日將啟動「社區鼠類偵防服務」，由具備病媒防治業專業技術人員證照且長年走在第一線的環保局消毒班擔任「鼠類偵防師」，打造專業團隊走入社區，透過實地的環境健檢，協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議，讓防鼠工作更精準、更有效率。

局長徐世勳表示，人力上除原先80餘名消毒班夥伴，還會每人配置1到2名清潔隊人員作為偵防師助理，人力上共約有200人，並會視實際需求增加培訓、擴大員額。

消毒班班長高健富表示，偵查師主要工作是針對建築物及其周邊環境全方位診斷，包含鼠糞、咬痕等鼠跡調查，了解鼠類行走及其活動熱點位置，並檢視建物孔洞，評估是否有讓鼠類入侵家中通道，同時針對食源管理與雜物堆積等環境進行風險評估，最終將診斷紀錄彙整並提供客製化的防治建議，精確指引社區後續的整頓方向。

徐世勲表示，專家學者調查，老鼠在住家的出沒率其實不低於市場，更是重要食物及居住空間來源，但過去環保局主要針對公共區域進行環境整理，盼透過此次推出鼠類偵防服務走進社區，協助私領域找到鼠患防治盲點，有需求者15日起可以至環保局官網下載「社區鼠類偵防服務申請表」，原則上家戶跟社區都可申請，但老鼠不會只住在單一住家中，會優先處理以管委會來申請案件。

為協助市民精準落實鼠類防治，台北市環保局上午正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由「鼠類偵防師」協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議，讓防鼠工作更精準、更有效率。記者曾吉松／攝影