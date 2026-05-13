新北強化防鼠 侯友宜：疫情未升溫免恐慌

漢他病毒引恐慌，新北市加強防鼠作戰，新北市長侯友宜今天在市政會議指出，目前全國漢他病毒病例仍維持2例，疫情沒有升溫，呼籲民眾不用過度恐慌，環境清潔是防治漢他病毒最基本的工作，第二次全市清消作業預計5月底前完成。

新北市衛生局長陳潤秋表示，截至5月12日止全國漢他病毒病例仍維持2例，並沒有新增病例，整體疫情未升溫，市府各局處持續透過臉書、LINE群組、里廣播系統及官網等多元管道，宣導防鼠「三不政策」與病媒防治觀念，降低疾病傳播風險。

陳潤秋指出，包括衛生局、民政局、29區衛生所、市場處、農業局、環保局、教育局及工務局等單位，都已加強宣導工作，農業局也持續督導民眾避免不當餵食行為，環保局則已於官網建立防鼠專區。

新北市環保局長程大維表示，目前已擴大列管全市3964處鼠患高風險區域，包含易積淹水側溝、空地、空屋、工地、市場、夜市及攤販集中區等，並納入環境整頓重點。

程大維表示，截至上周已完成多項環境整頓工作，另自5月8日起啟動全市第二次清消作業，預計5月底前完成，各機關也同步加強場域環境巡檢，累計巡檢9194次，針對環境髒亂且未於期限內完成改善案件，共告發87件次。

程大維指出，為提升環境整潔，市府自5月1日起推動環境大整頓計畫，由各里排定期程，盤點公共區域執行全面性環境清理，同時要求私有場域髒亂問題限期改善，預計5月底前完成。

他也表示，環保局於5月11日召開專家諮詢會議，協助各局處擬定鼠患防治執行策略今下午的環境衛生推動平台會議中，也將請各權管機關提報鼠患防治計畫、執行期程與重點，並納入管考。

程大維說，環保局將參考社區防蚊師作法，預計5月20日舉辦首場執行人員教育訓練，後續逐步推動至各權管機關、里辦公處及區公所，希望透過公私協力共同防治鼠患。

侯友宜則表示，衛福部疾管署監測顯示，目前全國漢他病毒病例仍維持2例，疫情沒有升溫，民眾不用過度恐慌，但環境清潔仍是防治漢他病毒最基本的工作，各局處應滾動式檢討所轄場所的防治計畫，民政局也已協調各區公所與里長同步啟動環境清潔日，加強公私領域環境整理。