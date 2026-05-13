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北市「鼠類偵防師」今上路 環保局：垃圾桶蓋將改裝

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市府於5日開鼠害防治記者會提出的鼠類偵防師政策，今將上路。本報資料照片
台北市府於5日開鼠害防治記者會提出的鼠類偵防師政策，今將上路。本報資料照片

台北市推出的鼠類偵防師今天上線，北市議員鍾佩玲對此質詢環保局，是否參照美國處理鼠患熱點的防治？以及鼠類偵防師上路後的加薪等。環保局表示，北市會針對垃圾桶加蓋改裝，也會加強巡檢，避免民眾在垃圾桶蓋上堆積垃圾，同時也會對於第一線人員提供慰勞獎勵。

鍾佩玲指出，市府之前稱老鼠的通報量下降，代表滅鼠有成，但是否有用老鼠屍體清運、封填鼠洞等數據交叉比對？因為靠1999通報是被動性，包含著民眾通報意願、若不想通報會不會失真等。

她認為，市府應該資訊公開，並以美國芝加哥鼠患熱點為例，以被動變為主動，去精準打擊熱區，以及社區滅鼠學院，辨別老鼠痕跡及漏洞。另外，紐約也有鼠患特定管制區，該區就會更嚴格處理垃圾問題，包含智慧垃圾桶避免老鼠翻倒等。

同時，鍾佩玲提及，86名的鼠類偵防師教育訓練做得如何？畢竟一個多禮拜時間環保局要去增派同仁工作量，也呼籲是否要考慮替他們加薪等福利。

環保局長徐世勳表示，各國對於鼠疫嚴不嚴重標準不一定，可能會是通報數、鼠洞等，台北市在2月時，放置8000多個鼠籠，開始的一周補貨140隻，後來過年休假完後，包含死亡數隻等，加起來總計900多隻，而鼠洞填補有3800多個，4月填補了900多個。

針對美國作法，徐世勳說，芝加哥的熱點區也是以通報數而來，所以會持續討論通報。最重要是垃圾不落地，所以北市垃圾桶加蓋外，也研議公家果皮箱本來是以金屬桶蓋，防止老鼠攀爬，同時也會針對既有垃圾桶蓋改裝，已有廠商協助改裝測試，約一個月時間能做到。

他也說，雖然垃圾桶有加蓋，但也發現民眾還是會將垃圾堆積在外面，導致老鼠也容易吃到，所以持續加強巡檢。

至於鼠類偵防師的加薪等，徐世勳說，過去都一直積極向中央爭取，台北市首都加給，尤其第一線的環保局清潔隊。接下來的實際執行上，也會積極努力提供慰勞獎勵。

老鼠

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