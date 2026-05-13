廚餘汙水引老鼠 桃擬源頭管理

鼠患問題熱議，桃園有民代指廚餘處理不當是成因之一，要求市府從源頭管理，桃市府昨開跨局會議，研議針對餐飲密集區的油汙排放源進行區域輔導管制，環保局也會加強清潔消毒頻率。台中市政府將於十六日啟動「台中No鼠」計畫展開環境清消，降低鼠患風險。

民進黨桃園市議員王珮毓說，環保局鼓勵民眾倒家戶廚餘先瀝油水，雖可增加後端處理效能效率，但油水恐造成家戶水管堵塞，且桃園汙水下水道接管率僅二成七，多數油水流進排水溝，不僅造成環境汙染，更可能滋生病蟲鼠害，建議市府研議廚餘處理機補助，或補助發放廚餘桶給民眾。

副市長蘇俊賓和環保局長顏己喨都強調，家戶廚餘的油水不多，對環境影響不大，水汙法也只規定大規模餐廳須設油水分離設備。不過，桃園發現餐飲密集的商圈市場可能會有汙水問題，正研議相關管制辦法。

蘇俊賓昨下午召開跨局處會議，會中討論未來將針對餐飲密集商圈、市場和夜市，掌握油汙排放源，輔導管制，規畫適當誘因鼓勵店家加裝油脂截留器，也會加強清除頻率和清潔消毒頻率。

因應鼠患與環境清消需求，台中市長盧秀燕說，中市府十六日全面啟動「台中No鼠」計畫，強調以「預防再預防、乾淨再乾淨」為原則，降低鼠患風險。

盧秀燕指出，相關作業其實已提前展開，強化環境管理與清潔維護，降低老鼠孳生條件，且台中市近兩年未出現鼠患相關疾病，顯示措施有成效。