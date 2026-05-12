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廚餘油水引老鼠？桃園餐飲商圈、市場及夜市將嚴加管理

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園強化防範廚餘油水汙染環境，擬邀請餐飲密集商圈、市場及夜市設油水分離設備（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照
桃園強化防範廚餘油水汙染環境，擬邀請餐飲密集商圈、市場及夜市設油水分離設備（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照

鼠患問題熱議，桃園民代指廚餘處理不當是成因之一，要求市府從源頭管理，解決家戶廚餘油水處理方式，並補助家戶廚餘處理機或廚餘桶；桃園副市長蘇俊賓表示，一定規模以上的餐廳規定要設油水分離處理設備，但小型店面餐廳沒有，正研擬相關政策。環保局長顏己喨則說垃圾車處理廚餘無虞，暫無補助廚餘機計畫。

民進黨桃園市議員王珮毓指出，環保局鼓勵民眾倒家戶廚餘先瀝油水，做法雖然可以增加後端處理效能效率，但油水可能造成家戶水管堵塞，且桃園汙水下水道接管率僅27.91分%，多數油水是流進排水溝，不僅造成環境污染，更可能滋生病蟲鼠害，建議市府研議廚餘處理機補助，或補助發放廚餘桶給民眾。

桃園副市長蘇俊賓和環保局長顏己喨都強調，家戶廚餘的油水不多，經其他民生汙水稀釋，對環境影響不大，水汙法也只規定大規模餐廳須設油水分離設備，未針對家戶、小型餐廳或其他餐飲模式。不過，桃園有發現餐飲密集的商圈市場可能會有問題，正研議相關管制辦法。

環保局表示，倘大型餐飲業者未進行油水分離，逕自排放廢油、廚餘致生汙染，依廢棄物清理法可罰1200元至6,000元，若汙染水汙染管制區，依水汙染防治法可罰3萬元至300萬元。

桃園市政府今天下午開跨局處回應，環保局與經發局都列席，會中討論如何管制小規模餐飲業者的汙水問題，初步只鎖定餐飲密集的商圈、市場和夜市，後續還會邀請業者代表參與討論。

顏己喨表示，桃園處理家戶廚餘的量能尚足，暫無補助民眾購買廚餘機規畫，廚餘也只要瀝乾水分就能倒，即使沒完全瀝乾，清潔隊也不會拒收。

桃園強化防範廚餘油水汙染環境，擬邀請餐飲密集商圈、市場及夜市設油水分離設備（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照
桃園強化防範廚餘油水汙染環境，擬邀請餐飲密集商圈、市場及夜市設油水分離設備（示意圖與事件人物無關）。聯合報系資料照

老鼠 廚餘

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