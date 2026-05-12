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網傳將設「漢坦病毒防疫國家隊」 更推防疫概念股…疾管署：是投資詐騙

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
安鼠之亂事件延燒，疾管署發言人曾淑慧表示，有關近期網路平台流傳訊息及圖卡，宣稱政府已成立「漢坦病毒防疫國家隊」，將投入疫苗與快篩試劑研發，並影射特定概念股將受惠上漲，甚至引導民眾透過私訊詢問投資標的，相關內容均屬不實資訊，且涉及假借政府名義之詐騙行為，請民眾切勿輕信。記者翁唯真／攝影
安鼠之亂事件延燒，疾管署發言人曾淑慧表示，有關近期網路平台流傳訊息及圖卡，宣稱政府已成立「漢坦病毒防疫國家隊」，將投入疫苗與快篩試劑研發，並影射特定概念股將受惠上漲，甚至引導民眾透過私訊詢問投資標的，相關內容均屬不實資訊，且涉及假借政府名義之詐騙行為，請民眾切勿輕信。記者翁唯真／攝影

北市鼠患議題延燒，近期網路平台流傳訊息及圖卡，宣稱政府已成立「漢坦病毒防疫國家隊」，將投入疫苗與快篩試劑研發，並影射特定概念股將受惠上漲，甚至引導民眾透過私訊詢問投資標的，疾管署發言人曾淑慧表示，相關內容均屬不實資訊，且涉及假借政府名義之詐騙行為，請民眾切勿輕信。

近期民眾於台北市看到老鼠憂心有漢他病毒傳播，防鼠策略不斷被討論，不過近日網路流傳所謂「漢坦病毒防疫國家隊」訊息及圖卡，宣稱政府將啟動疫苗與快篩研發計畫，並影射相關概念股將上漲，內容更冒用衛福部及國衛院名稱與LOGO，均屬未經授權不實資訊。相關貼文並以「內線消息」、「概念股」等話術誘導民眾私訊或加入投資群組，屬典型投資詐騙。

曾淑慧表示，疾管署於5月10日至11日監測到相關資訊後，已及時通報數發部「網路詐騙通報查詢網」，由金管會迅速認定為詐騙訊息並通知社群平台下架。另網路媒體「台灣事實查核中心」也已分別向疾管署及國衛院查證，並無成立相關防疫國家隊，也無研發生產疫苗與試劑。

「漢坦病毒」是中港澳疾病用語，疾管署表示，經查散布此詐騙訊息的相關帳號多設於境外，且發文模式高度一致，具有明顯異常操作特徵，提醒民眾切勿輕信網路上宣稱「內線消息」並表示可私訊加入投資群組的言論，請切勿點擊連結或提供個資，以免受騙。

疾管署也提醒，民眾如於網路上看到疑似詐騙訊息，可透過數發部「網路詐騙通報查詢網」（https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/ ）即時查詢及通報可疑資訊，共同防堵網路詐騙擴散。同時也感謝金管會、數發部及台灣事實查核中心積極與主動協助，與疾管署攜手合作維護民眾的防疫與財產安全。

老鼠

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