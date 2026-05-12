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盧秀燕宣布全市625里周六啟動大清掃滅鼠 綠營籲別讓防鼠變公關秀

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，將於5月16日啟動「台中市清淨家園日」，全市625個里中午前同步一起打掃環境滅鼠。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，將於5月16日啟動「台中市清淨家園日」，全市625個里中午前同步一起打掃環境滅鼠。記者余采瀅／攝影

雙北相繼傳出漢他病毒症候群個案，台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，將於5月16日啟動「台中市清淨家園日」，全市625個里中午前同步一起打掃環境滅鼠。對此，民進黨台中市黨團呼籲，要求市府落實計畫、強攻熱點，把資源放在看不到但真正有效的地方，不要讓防鼠變成一場公關秀。

台北市今年1月爆發今年首例漢他病毒致死個案，為一名70多歲長者，最後不幸死亡；新北市今年3月出現第2例漢他病毒症候群，病患經治療後已經出院。

盧秀燕今天在市政會議指出，台中市近兩年維持「零確診」漢他病毒症候群病例，但雙北接連發生漢他病毒感染案例，因此台中市啟動「台中ＮＯ鼠」計畫，跨局處擬定13項措施，其中5月16日將全市大清消，全市625里會同環保志工同一時段清消，「老鼠很聰明，清這裡會跑那裡去」，透過同步清消，預防性防治鼠患。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，市府規劃跨局處防治措施方向大致正確，但盧秀燕受訪時卻把整件事包裝成625里全民大掃除，讓人擔心一場專業的鼠患防治，淪為動員志工在馬路上擺拍掃地的表面功夫。

周永鴻指出，老鼠不會在大馬路上等你掃，要求市府落實計畫、強攻熱點，把資源放在看不到但真正有效的地方，不要讓防鼠變成一場公關秀。

老鼠

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