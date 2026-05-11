影／高雄公園全是松鼠？議員許采蓁出示影片「老鼠垃圾桶跳出來！」

近日全國關注鼠患問題，高雄市議員許采蓁揭露三民、五甲及小港等地公園都有老鼠出沒，公園腳踏車停放區變成垃圾堆置處、肥滋滋老鼠齊聚垃圾桶吃buffet（自助餐），不能只重視商圈或市場防治，忽略公園鼠患問題。市長陳其邁表示，會將老鼠常出沒的漁港及市場周遭公園列為優先改善範圍；老鼠或漢他病毒皆屬「衛生作戰、不是政治作戰」，會把該做的工作做好。

高雄市議會今天開始市政總質詢，議員許采蓁去年曾揭露新堀江商圈老鼠出沒頻繁，提醒城市變熱會導致老鼠變多，近日進一步調查發現，前鎮區五甲公園、三民區三民公園、小港區森林公園等地都有不少老鼠，並非外界所言「台北公園都是老鼠，高雄公園都是松鼠」。

許采蓁進一步說明，五甲公園的腳踏車架旁堆置大量垃圾，許多塑膠袋被老鼠咬破，垃圾堆已成肥大老鼠的專屬餐廳；三民公園每走幾步就有老鼠流竄，另在活動中心廁所、涼亭及步道等地都有鼠蹤，無加蓋的垃圾桶內有4隻老鼠開心吃「Buffet」，環境髒亂不堪。

「食物源充足與垃圾裸露是鼠患猖獗的主因」許采蓁強調，雖然市府已針對商圈、市場啟動防治專案，但明顯忽略了公園這個大死角，隨便走都能遇上老鼠，建議市府立刻將公園納入重點防治區域，另參考國外防鼠經驗，補助商圈與市場採購加蓋的子母車，避免垃圾裸露，從源頭阻斷食物來源。

陳其邁肯定許采蓁建議，允諾將老鼠出沒頻繁的高風險場域如傳統市場、食品業者、漁港及市場周遭公園列為加強優先清除及檢討環境衛生的改善範圍。

陳其邁強調，高雄最近兩年漢他病毒的發生數是零，已加強環境清消及阻斷傳播鏈；漢他病毒是各種不同症狀的病毒群，比較重要的消毒方式是漂白水，會不定期加強環境清消以減低病毒量。