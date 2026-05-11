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鼠患防治 北市府盼監測標準全國一致
繼8日對台北市中山區啟動大清潔消毒，台北市政府今天起4天對另11區比照辦理。北市府環境保護局長徐世勲呼籲中央提供全國一致監測標準，以利了解實況、處置方式有共同依據。
他說，召開專家學者會議時，專家學者提及目前一些鼠類監測，可能是小範圍區域相對性數值，希望未來是否能有全國一致標準，如登革熱病媒蚊指數的布氏指數（Breteau index, BI），大家會更了解實際情形，處置方式會有共同依據。
根據衛生福利部疾病管制署官網，BI定義為「調查100戶住宅，發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生陽性容器數」。
徐世勲表示，民眾如果在公共場域、人行道看到瀕死老鼠或鼠屍可撥1999，北市府局會派人處理。
至於北市府要推鼠類偵防師助市民防鼠患，徐世勲說，預計13日說明，讓市民更了解鼠類偵防師要做哪些事。
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