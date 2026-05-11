台南北區公園驚見老鼠藥？市府：疑民眾擅自投放恐觸法

北部鼠患問題延燒，台南目前雖尚未有嚴重鼠害，但有民眾卻在市中心多處公園內發現大量老鼠藥，對此，南市工務局表示，經了解該行為疑民眾擅自投藥，此舉恐傷害麻雀、松鼠及遛狗族群，呼籲民眾共同守護毛小孩與公園生態，配合政府鼠患防治政策，勿自行投藥，以免觸法。

近期有民眾在台南北區的公園內發現疑似大量老鼠藥，讓不少前往公園遛狗的飼主相當擔憂，且公園內有許多麻雀、斑鳩及松鼠等動物，就怕公園生態環境受到破壞，民眾趕緊把看見的老鼠藥撿起，更直言，「這樣做根本治標不治本！」

北區東興里長王泉尚說，該公園附近有許多做生意的店家及菜市場，近期新聞又不斷報導有鼠患問題，可能是有民眾擔憂老鼠問題爆發想「超前部署」防範，因此隨意放了不少老鼠藥在公園內，早上已撿拾清理好幾塊。

工務局表示，台南目前已成立「漢他病毒防治專案推動小組」，採用日本經驗，選用硬式垃圾桶並確實加蓋，減少老鼠覓食來源、降低環境髒亂情形，透過落實「防鼠三不：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，」從源頭落實環境管理，防制鼠患發生。

工務局也說，針對民眾自行投放老鼠藥案件，已責成各區公所及公園管理單位加強衛教，並派員巡查各熱點公園，一旦發現非官方設置的藥劑，會立即進行清除與銷毀。

環保局說明，一般環境用藥其成分濃度及使用方式對人體及環境風險較低，為便利民眾及時處理居家害蟲或鼠患，民眾可依需求自行購買，雖購買方便，但仍具藥性，呼籲民眾選購時應認明環境部核准字號，並務必嚴格遵守使用說明，放置在孩童與寵物不易觸及的隱蔽處。

環保局也強調，嚴禁將散裝老鼠藥劑直接投放於草皮、步道等公眾活動區域，以確保市民、孩童與寵物之安全，各區清潔隊將針對公眾活動區域進行巡檢如發現老鼠藥將予以清除，另對餐飲業密集區、市場周邊及重點路段，加強水溝清疏與環境整頓，減少老鼠棲息空間。

工務局表示，市府對公園綠地管理遵循生態友善原則，鼠患防治遵循SOP標準流程，呼籲民眾勿自行於公共空間投放老鼠藥，以免觸法；市民若發現公園內有疑似毒餌或不明散裝藥劑，請第一時間撥打1999市民服務專線，或向工務局公園管理單位通報。

南市府強調，鼠患防治遵循SOP標準流程，呼籲民眾勿自行在公共空間投放老鼠藥，環保局也加強巡檢稽查環境衛生。記者萬于甄／攝影