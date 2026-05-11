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防治鼠患兼顧整潔 北市行人垃圾桶數量再減

中央社／ 台北11日電

台北市防治鼠患展開12區大清消，有市民發現行人專用垃圾箱變少，環保局今天說明，在地反映髒亂會做調整，近4年以去年組數減少最多，鼠類防治也有關，預計今年還會減少更多。

台北市鼠患防治受關注，市府繼8日啟動中山區大清消，另11區自今天起一連4天比照辦理。

對於有市民發現人行道上的公用垃圾桶被收掉，不知是否與鼠類防治有關。台北市環保局環境清潔管理科科長陳浩彰告訴中央社記者，行人專用清潔箱的放置採滾動式調整，去年組數就有減少，今年鼠類防治也有關係，主要是當地民意代表、里長反映有人丟家戶垃圾引起髒亂，就會辦理會勘，評估是否調整。

關於行人專用清潔箱數量，陳浩彰指出，約莫10至20年前，全台北市曾達3000組，近4年最高峰是民國111年2000組，之後112年1982組、113年1956組，114年底全台北市剩下1682組；其中以114年減幅最多，預計今年還會減少更多。

另外，有外籍人士於網路上稱在台北市想丟垃圾找不到垃圾桶。陳浩彰表示，若是顧慮觀光需求，會設置在商圈、觀光景點。

市民欲知撤除的行人專用清潔箱，未來會否放回。陳浩彰指出，因應鼠類防治，環保局人員會加強巡查，但不會主動撤掉，通常都是在地人透過里長反映髒亂，就會舉辦會勘後評估是否撤除，若要放置回去，也是一樣的流程，例如疫情期間曾減少，結束後有回置。

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