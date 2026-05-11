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影／滅鼠患 盧秀燕：「台中No鼠」計畫本周六全面展開
台中市獨角仙生態公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場，被問到台中市如何防範鼠患和清消作業內容，盧秀燕說，「台中No鼠」計畫這周六全面展開，全市625個里全部展開，做環境的清消，希望能能預防再預防，乾淨再乾淨。
盧秀燕表示，為了防止環境的破壞，同時要保護民眾，台中市推出一個計畫叫「台中No鼠」計畫，也就是沒有老鼠的計畫，其實已經開始展開。
她說最主要避免鼠患，保護環境，保護大家的健康，台中市這兩年沒有這相關的鼠患疾病，就是因為沒有，所以我們繼續要保持環境的優化，環境的乾淨，避免鼠患，希望大家一起來。
她表示，計畫其實從前兩個禮拜就已經開始，不過上周日是母親節，擔心會影響到大家陪同媽媽慶祝，所以將計畫延到這周六進行。周六上午同步展開，全市625個里全部展開，做環境的清消，希望能能預防再預防，乾淨再乾淨。
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