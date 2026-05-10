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北市鼠患12區大清消 5月11日起連4天接續完成

中央社／ 台北10日電
北市鼠患處理持續推進，繼8日中山區啟動全區大清消，台北市政府今天表示，11日大同、萬華、中正，12日南港、文山、內湖，13日松山、大安、信義，14日士林、北投比照大清消。路透
北市鼠患處理持續推進，繼8日中山區啟動全區大清消，台北市政府今天表示，11日大同、萬華、中正，12日南港、文山、內湖，13日松山、大安、信義，14日士林、北投比照大清消。路透

北市鼠患處理持續推進，繼8日中山區啟動全區大清消，台北市政府今天表示，11日大同、萬華、中正，12日南港、文山、內湖，13日松山、大安、信義，14日士林、北投比照大清消。

針對鼠患處理的12行政區大清消作業，台北市政府說明，接續8日中山區啟動全區大清消，接下來各區啟動日期依序為11日大同、萬華、中正，12日南港、文山、內湖，13日松山、大安、信義，14日士林、北投。

北市府說，都將比照中山區的標準作業，由區公所動員環保局消毒班、區清潔隊及相關局處人員進行，同時感謝鄰里長、環保志工一同參與，會著重公園巡檢與清潔，以及後巷雜物堆積處的清理。

環保局補充，清消期間，老鼠死亡、現蹤勢必增加，提醒民眾在社區居家處理時記得戴手套，將死亡鼠隻先封入袋中，再作為一般垃圾處理，並在原地以1比9比例稀釋過的漂白水消毒；市府將持續加強公共空間巡查，也會依同樣原則處理清消。

老鼠

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