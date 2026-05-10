北市鼠患12區大清消 5月11日起連4天接續完成

台北誠品生活南西店昨爆出天降米奇，有民眾目擊一隻在地板掙扎的老鼠，直呼嚇死，有人認為應該是吃到藥。北市衛生局今天下午4時許回應，將與商業處、環保局到場聯合稽查，要求百貨公司加強美食街櫃位清潔衛生的輔導。

2026-05-10 17:55