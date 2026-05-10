「天降米奇」民眾驚嚇險踩中 北市府將聯合稽查誠品生活南西店

台北誠品生活南西店昨爆出天降米奇，有民眾目擊一隻在地板掙扎的老鼠，直呼嚇死，有人認為應該是吃到藥。北市衛生局今天下午4時許回應，將與商業處、環保局到場聯合稽查，要求百貨公司加強美食街櫃位清潔衛生的輔導。

有民眾昨在Threads發文並貼出一段老鼠在地面掙扎的影片，在誠品生活南西店美食街，聽說老鼠是從天花板掉下來，當時她正要走去搭手扶梯，完全沒注意到老鼠，被好心路人叫住，她直呼「我真的差點踩到」、「願鼠者安息」。

貼文一出，網友直言「掉下來太可怕了吧」，也有人認為「看來是中毒了」、「應該有吃到藥，不然這個高度對老鼠來說不算什麼，掉下來會立刻逃跑」，其他人提到「不管百貨還門市，一直有老鼠」。

衛生局表示，將與商業處、環保局到場聯合稽查，要求百貨公司加強美食街櫃位清潔衛生的輔導，並落實病媒防治措施。另外，市府自5月8日已從中山區啟動全市大清消，針對清消期間現蹤的鼠隻活動，市府也會持續加強巡查、處置。

環保局長徐世勲表示，老鼠藥為抗凝血藥物，老鼠吃藥後，體內會內出血，一來會口渴、想喝水，去找尋有水源的地方，二是牠會視力模糊，對外界感知能力下降，行動與判別將與平常不同，無法判斷周遭環境，可能會在非夜間時候出現，才會出現「老鼠不怕人」的狀況。