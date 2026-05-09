「台中NO鼠」啟動 盧秀燕視察黃昏市場

台中市政府啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，市長盧秀燕今赴西屯區大隆路黃昏市場視察周邊側溝清疏，並慰勞第一線清潔隊人員辛勞。盧秀燕說，今日整頓行動，由環保局及經發局聯合執行，在黃昏市場營業前整頓清疏，給市民乾淨、衛生的採買環境。

盧秀燕說明，已啟動的「台中NO鼠」，由9局處針對市場、商圈、工地、公園及下水道等推動13項防治措施，全面加強防治。

環保局說明，各區清潔隊5月6日至5月20日，針對各大市場、夜市及餐飲集中商圈周邊，加強道路側溝清疏及環境整頓作業。為持續守護市民健康，市府超前部署、加強防治，並呼籲市民平時做好垃圾及廚餘密封、清除居家及周邊雜物、避免食物外露，加強環境整理與清潔，落實「防鼠三不原則」，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住。

西屯區清潔隊班長林志信說明，現場出動高壓沖洗車配合抽吸設備，能有效清除側溝內積累的油垢與淤積物，降低老鼠與病媒蚊的孳生風險。清潔隊今特別在市場營業前即完成相關清疏作業，兼顧環境衛生與市民生活品質。

台中市長盧秀燕（中）今視察環保局及經發局聯合執行西屯區大隆路黃昏市場周邊側溝清疏作業。圖／台中市政府提供