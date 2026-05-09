聽新聞
0:00 / 0:00
「台中NO鼠」啟動 盧秀燕視察黃昏市場
台中市政府啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，市長盧秀燕今赴西屯區大隆路黃昏市場視察周邊側溝清疏，並慰勞第一線清潔隊人員辛勞。盧秀燕說，今日整頓行動，由環保局及經發局聯合執行，在黃昏市場營業前整頓清疏，給市民乾淨、衛生的採買環境。
盧秀燕說明，已啟動的「台中NO鼠」，由9局處針對市場、商圈、工地、公園及下水道等推動13項防治措施，全面加強防治。
環保局說明，各區清潔隊5月6日至5月20日，針對各大市場、夜市及餐飲集中商圈周邊，加強道路側溝清疏及環境整頓作業。為持續守護市民健康，市府超前部署、加強防治，並呼籲市民平時做好垃圾及廚餘密封、清除居家及周邊雜物、避免食物外露，加強環境整理與清潔，落實「防鼠三不原則」，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住。
西屯區清潔隊班長林志信說明，現場出動高壓沖洗車配合抽吸設備，能有效清除側溝內積累的油垢與淤積物，降低老鼠與病媒蚊的孳生風險。清潔隊今特別在市場營業前即完成相關清疏作業，兼顧環境衛生與市民生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。