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鼠患「套路」有如大罷免2.0？徐巧芯建議沈伯洋「回頭是岸」
立委徐巧芯在臉書發文指出，看到掛著「松信民主行動協會」發言人的David先生，上節目大談台北市老鼠危機，「這位David就是當初搞罷免的David」。徐巧芯上午受訪指出，整個套路彷彿看到「大罷免2.0」，也建議沈伯洋「回頭是岸」。
最近看到這一波「鼠患」似乎是為了沈伯洋，而且很多上電視去批評鼠患的人，怎麼這麼巧？剛好就是過去大罷免的那一群人，整個套路跟過去大罷免幾乎一樣。
徐巧芯說，在電視上侃侃而談老鼠很多的這些人，根本就是過去罷免她的罷免團體，這到底是在協助市府來清消，還是根本就在認知作戰，做成政治上的攻擊？彷彿看到「大罷免2.0」。
徐巧芯說，是不是有沈伯洋在的地方，「罷團」就會重現？有沈伯洋在的地方，罷團為了要幫他輔選、要支持他，又把過去那一套，搬到台北市的街頭巷尾？真的要這麼做嗎？
她說，誠心地建議沈伯洋，如果跟這些人有掛勾、有合作，應該要去勸勸他們，台北市民要的不是這樣的台北，否則過去的罷免，早就已經成功了不是嗎？回頭是岸。
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