快訊

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

聞「鼠」色變！台南古蹟赤嵌樓庭園現鼠蹤 文化局啟動全面防鼠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供
赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供

有民眾在赤嵌樓庭園發現鼠蹤情形，台南市文化局強調，古蹟維護不僅涉及文化資產保存，更攸關公共環境品質與城市形象，已即刻啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業，落實古蹟環境維護，全面強化景區衛生管理與防鼠措施，確保文化資產保存品質及民眾參觀安全。

文化局指出，除原有定期委託專業病媒防治廠商進行藥劑防治外，已進一步要求各古蹟管理單位全面落實「斷糧、堵漏、除患」三大原則，從環境管理、設施檢修及源頭控管多管齊下，全面降低鼠患風險。

相關措施包括針對古蹟建築邊角、管線孔隙、排水溝及陰暗區域進行全面巡查與修補，阻絕老鼠入侵路徑；同時嚴格要求景區內外垃圾妥善密封並落實當日清運，避免孳生汙染源。

赤嵌樓位處歷史城區核心，周邊環境及巷弄結構較為複雜，文化局已同步啟動周邊鄰里聯防機制，除加強古蹟場域內部巡檢與投藥頻率外，也將攜手鄰里社區共同清查公共區域孳生源，擴大整體防治成效，展現市府維護古蹟環境品質的決心。

位在台南中西區的赤嵌樓，是許多遊客必訪的古蹟景點。圖／南市文化局提供
位在台南中西區的赤嵌樓，是許多遊客必訪的古蹟景點。圖／南市文化局提供

赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供
赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供

赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供
赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供

老鼠 古蹟 赤崁樓 台南

延伸閱讀

屏東30處市場3措施防鼠 籲民眾勿隨意丟垃圾

鼠患延燒 愛鼠協會：老鼠非妖魔不應虐殺 源頭管理應做2件事

大直典華晚宴驚爆「老鼠亂竄」 賓客抬腳尖叫！業者道歉了

民團提鼠患治理建議 盼北市府正視防線鬆動問題

相關新聞

聞「鼠」色變！台南古蹟赤嵌樓庭園現鼠蹤 文化局啟動全面防鼠

有民眾在赤嵌樓庭園發現鼠蹤情形，台南市文化局強調，古蹟維護不僅涉及文化資產保存，更攸關公共環境品質與城市形象，已即刻啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業，落實古蹟環境維護，全面強化景區衛生管理與防鼠措施，確保文化資產保存品質及民眾參觀安全。

「No 鼠鼠」專案啟動！盧秀燕下令零鼠害 全市625里下周六大掃蕩

基於台中市已連續多年無漢他病毒確診病例，成效斐然，市長盧秀燕今宣布，下周六將展開全市大清消，推動「No 鼠鼠」專案，整合衛生、環保、工務等七大局處，針對傳統市場、商圈、餐飲業及建築工地等高風險場所，推行 13 項清潔防治措施，定期進行環境清消作業，希望在市府積極作為與市民全力配合下，目標打造零鼠害城市。

彭啓明遭酸聽到鼠藥管制「跑了」 殷瑋3點轟環境部：矛盾又雙標

環境部長彭啓明昨被媒體問到中央對鼠藥投放的規範時「快閃」，派署長出面應答，環境部晚間又發新聞稿指北市研考會主委殷瑋對環境用藥議題「過度著墨」。

鼠害掀議論 盧秀燕跨局處聯防推動「台中NO鼠」計畫

雙北相繼出現漢他病毒感染個案，北市「鼠害」引發討論，台中市長盧秀燕親自召開跨局處會議，宣布啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，動員衛生、環保、經發、民政、都發、建設、水利、農業及教育等9大局處，針對食安稽查、環境清消等祭出13項預防措施。

殷瑋質疑「老鼠藥太容易取得」 環境部反擊：北市對法規理解有精進空間

北市鼠患爭議延燒。台北市政府研考會主委殷瑋質疑「老鼠藥太容易取得」，環境部反擊市售殺鼠劑本就屬「一般環境用藥」，管理邏輯與家用殺蟲劑、電蚊香一致，依法不設購買限制，更反酸北市府，若將現行的常態法令誤解為管理疏漏，對法規制度的理解有待精進，若在不是問題的問題上過度著墨，對防治工作也無幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。