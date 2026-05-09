聞「鼠」色變！台南古蹟赤嵌樓庭園現鼠蹤 文化局啟動全面防鼠

有民眾在赤嵌樓庭園發現鼠蹤情形，台南市文化局強調，古蹟維護不僅涉及文化資產保存，更攸關公共環境品質與城市形象，已即刻啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業，落實古蹟環境維護，全面強化景區衛生管理與防鼠措施，確保文化資產保存品質及民眾參觀安全。

文化局指出，除原有定期委託專業病媒防治廠商進行藥劑防治外，已進一步要求各古蹟管理單位全面落實「斷糧、堵漏、除患」三大原則，從環境管理、設施檢修及源頭控管多管齊下，全面降低鼠患風險。

相關措施包括針對古蹟建築邊角、管線孔隙、排水溝及陰暗區域進行全面巡查與修補，阻絕老鼠入侵路徑；同時嚴格要求景區內外垃圾妥善密封並落實當日清運，避免孳生汙染源。

赤嵌樓位處歷史城區核心，周邊環境及巷弄結構較為複雜，文化局已同步啟動周邊鄰里聯防機制，除加強古蹟場域內部巡檢與投藥頻率外，也將攜手鄰里社區共同清查公共區域孳生源，擴大整體防治成效，展現市府維護古蹟環境品質的決心。

位在台南中西區的赤嵌樓，是許多遊客必訪的古蹟景點。圖／南市文化局提供

赤嵌樓庭園發現鼠蹤，台南市文化局啟動所轄古蹟景點全面性環境檢查與清消作業。圖／台南市文化局提供