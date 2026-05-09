「No 鼠鼠」專案啟動！盧秀燕下令零鼠害 全市625里下周六大掃蕩

基於台中市已連續多年無漢他病毒確診病例，成效斐然，市長盧秀燕今宣布，下周六將展開全市大清消，推動「No 鼠鼠」專案，整合衛生、環保、工務等七大局處，針對傳統市場、商圈、餐飲業及建築工地等高風險場所，推行 13 項清潔防治措施，定期進行環境清消作業，希望在市府積極作為與市民全力配合下，目標打造零鼠害城市。

台中市長盧秀燕上午在主持梧棲浩天宮贈匾儀式後表示，台中市已連續多年維持漢他病毒「零病例」，歸功於市府與市民的合作，未來「No 鼠鼠」專案目前已整合衛生、環保、工務等七大局處，針對傳統市場、商圈、餐飲業及建築工地等高風險場所，推行 13 項清潔防治措施，定期進行環境清消作業。

盧秀燕說，「非常感謝，在台中市政府有效的作為以及我們市民朋友配合之下，台中市已經連續幾年沒有漢他病毒病例。」但台中市不能因為沒有病例，就掉以輕心，因此全市大清消行動將避開本周末母親節後，除了七個里以外，「下周六上午」全市 625 個里將於同步展開預防性清消作業，幾乎每個里都有環保志工隊會積極配合，進行一場全市的總清消。