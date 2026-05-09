彭啓明遭酸聽到鼠藥管制「跑了」 殷瑋3點轟環境部：矛盾又雙標

環境部長彭啓明昨被媒體問到中央對鼠藥投放的規範時「快閃」，派署長出面應答，環境部晚間又發新聞稿指北市研考會主委殷瑋對環境用藥議題「過度著墨」。

殷瑋在臉書回擊指彭啓明「聽到問題，他跑了！」並以三大點反問環境部，中央突然強力要求北市製作投藥地圖，不但邏輯上前後矛盾，更是雙標，過去漢他病毒曾發生在其他縣市，環境部過去有做過一樣要求嗎？中央標準應一致，地方才能有所適從。「環境部在幹嘛？還在跑嗎？」

彭啓明昨被媒體問到，中央對老鼠藥投放有沒有規範？他直接轉頭快走。媒體上前追問，他才稱「可以問我們署長好不好？因為署長他們，他們有專業的回應⋯⋯」「這個去問我們署長」接著就改派署長出面說明。署長蔡孟裕回覆，民眾本身就可購買一般環境用藥的老鼠藥，但強調要「民眾看清楚標示」。

殷瑋在臉書上發出影片，提出三大問題詢問環境部。第一，環境部新聞稿稱民眾購買的老鼠藥是一般環境用藥，「就像蚊香、殺蟲劑一樣」，而台北市環保局專業消毒班使用的藥，也是一般環境用藥，照這個邏輯，為何就需要強烈要求北市建立投藥地圖？邏輯上說得過去嗎？前後沒有矛盾嗎？

第二，殷瑋說，環境部要求北市府做投藥地圖，但北市府手上只有北市府投出的鼠藥，但這地圖上並沒有環境部讓民眾沒有購買限制的鼠藥，若照這樣做地圖，所產生的問題不需要規範嗎？「若要規範，難道中央不用來規範嗎？」

第三，殷瑋指出，過去同樣在其他縣市也曾發生過，而環境部此次卻只要求北市府要做投藥地圖，在過去案例發生時，有沒有做過一樣的要求？未來會不會做全國一致的要求？他呼籲，中央標準至少要一致，才能讓地方政府可以有所適從。

殷瑋也在留言補充5點說明北市府的投藥作法，讓毛孩家長安心，北市府會用投藥告示牌；環保局會用且多用鼠餌盒；條件不允許的環境，鼠藥也會以直塞進鼠洞內，搭配封填的方式為優先；看到非專業的投藥，會幫忙清掉；有處理需求，建議先找市府/專業人士諮詢。

對於民進黨台北市長人選未定，但老鼠攻防已成前哨戰，先是「南鼠北送」認知作戰引發藍綠激辯，環境部又頻點名台北市政府精進作為，殷瑋認為，環境部最近的這一波操作，應來自政務官，而不是像化學署長這樣的高階文官。

他依3個跡象判斷，一、環境部要求台北市做投藥地圖，但從前以及對其他人沒有這樣的要求，文官一直都在，這次才有這個狀況；二、要求台北市天天開記者會，但部長自己被問到問題時推給高階文官；三、高階文官已經被推出來回答記者提問了，環境部卻在一般文官的下班時間，發出新聞稿，加了更多痕跡可見的語句。

殷瑋表示，自己在中央政府工作過，為民服務的優秀公務員都該是夥伴，最後他也補充，署長及同仁辛苦了。