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鼠害掀議論 盧秀燕跨局處聯防推動「台中NO鼠」計畫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（右）率隊視察逢甲觀光夜市清潔與消毒作業。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（右）率隊視察逢甲觀光夜市清潔與消毒作業。圖／台中市政府提供

雙北相繼出現漢他病毒感染個案，北市「鼠害」引發討論，台中市長盧秀燕親自召開跨局處會議，宣布啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，動員衛生、環保、經發、民政、都發、建設、水利、農業及教育等9大局處，針對食安稽查、環境清消等祭出13項預防措施。

台中市近2年無漢他病毒確診個案，但民進黨多名市議員抨擊，高雄和台南早已啟動防鼠措施，反觀台中，究竟有無預防計畫。對此，台中市即日起啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫。

衛生局表示，食安處針對餐廳、市場、食品工廠等場域稽查環境衛生，若查獲病媒出沒且屆期未改善，將依食安法裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。並加強醫療院所監測與通報，要求醫師於24小時內依法通報疑似漢他病毒個案。

經發局今全面啟動市場、夜市及商圈環境清消作業，針對建國公有市場、向上民有市場、逢甲觀光夜市、旱溪夜市、天津路服飾商圈及新光三越、大遠百等百貨美食街等114處民生消費場域環境整頓，預計於5月20日前全數完成，以強化環境衛生管理，守護市民健康與食安安全。

環保局指出，即日起至5月20日，各區清潔隊優先加強市場與商圈側溝巡檢清疏，必要時搭配化學防治。

民政局動員全市625里環保志工隊辦理大掃除；都發局透過「台中樂居管家」及「工地管理App」推播防鼠圖卡與宣導資訊，要求工地落實廚餘不外露、建材墊高等措施，並研擬拆除工程防鼠新制。

建設局針對所屬工地與公園綠地，加強清消及排水巡檢，並強化垃圾清運及棲地管理；水利局加強下水道清淤與清消作業。農業局函請各公所與產銷班，強化畜牧場消毒及生物安全措施，避免殘餘飼料吸引鼠類；教育局要求各級學校加強營膳場所病媒防治與環境消毒。

台中市經發局長張峯源（中）率隊視察逢甲觀光夜市清潔與消毒作業。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）率隊視察逢甲觀光夜市清潔與消毒作業。圖／台中市政府提供

台中市食安處巡檢餐廳病媒防治。台中市政府提供
台中市食安處巡檢餐廳病媒防治。台中市政府提供

台中市環保局清潔隊清淤下水道。圖／台中市政府提供
台中市環保局清潔隊清淤下水道。圖／台中市政府提供

老鼠 盧秀燕 漢他病毒

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