鼠害掀議論 盧秀燕跨局處聯防推動「台中NO鼠」計畫

「南鼠北送」淪為惡意的政治詭計，漢他病毒的防疫真相則被口水淹沒。滅鼠專家直言，100隻老鼠至少有10隻帶原，而中央提倡的「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」根本搞錯方向，「不讓鼠來」只會讓鼠群轉往隔壁，變成以鄰為壑；關鍵不在驅趕，而在徹底殲滅，才有機會讓這項傳染病在台灣絕跡。 近日，民進黨猛打北市鼠患議題，柯建銘辦公室助理周軒在臉書發布一張廁所內的死老鼠照片，指稱在台北中山區，隨即被人指控將高雄的老鼠照片栽贓到台北，被稱為「南鼠北送」事件，鼠患問題也一直延燒至今，北市府甚至召開鼠害防治記者會對外說明。 由於防疫問題嚴重失焦，《遠見雜誌》專訪有38年「滅鼠」經驗的病媒防治專家、臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授黃基森，讓讀者知道「漢他病毒」的傳播途徑與正確的防範方式。 每年多少都會出現「登革熱」（夏天是熱發期）與「漢他病毒症候群」案例，今年跟往年相比並無增加趨勢，截至目前為止，「漢他病毒」案例為兩例。衛福部部長石崇良已經兩次說明「請大家安心、疫情沒有升溫趨勢」；疾管署署長羅一鈞也再次表達，漢他病毒個案沒有高於往年同期，民眾不用過度恐慌。 黃基森不諱言，每到選舉年，這種議題就會被刻意

2026-05-08 09:42