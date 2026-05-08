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民團提鼠患治理建議 盼北市府正視防線鬆動問題
台北市近期頻傳鼠類現蹤，台灣北社等民間團體今天檢視當前台北市政府於鼠患治理上的結構性問題，並提出垃圾清運、下水道維護、跨局處協調、防疫治理與城市韌性等改革建議，呼籲市府正視公共衛生防線鬆動問題。
台灣北社社長羅浚晅、生物技術開發中心董事長涂醒哲、台灣教師聯盟理事長潘威佑等人，今天在立法院召開「鼠患外溢、治理失能；台北市公共衛生危機與城市治理檢驗」記者會，提出相關說明。
羅浚晅認為，垃圾與廚餘沒有妥善處理，等於持續提供老鼠食物來源，如果環境裡到處都是垃圾，老鼠每天都能取得食物，單靠投放鼠藥很難真正解決問題。
羅浚晅指出，鼠患防治不能只停留在表面措施，更不能只靠宣傳或創造新名詞，而是要回到公共衛生治理本質，包括垃圾清運、環境整潔、市場管理、病媒監測與高風險熱區處理等。
羅浚晅表示，今天站出來發聲的市民不是在製造對立，而是真心希望城市變得更好，呼籲市府正視問題、回歸專業、積極處理，讓公共衛生回到科學治理，而不是政治口水。
涂醒哲強調，公共衛生不分藍綠，病毒也不會分政黨，真正重要的是如何降低風險、保護市民健康，而防疫與病媒防治有幾個核心原則，包括快速、專業、全民參與，他希望鼠患與防疫問題不要淪為政治口水，而是應該透過理性、科學與全民合作的方式，一起守住城市安全與市民健康。
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