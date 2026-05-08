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陳其邁談漢他病毒防治 高雄從他上任時5病例降至0

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁分享高雄防治漢他病毒的作法，他強調漢他病毒是一種藉由老鼠傳播的疾病，基本上不會人傳人，怎樣阻斷傳播鏈特別重要。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁分享高雄防治漢他病毒的作法，他強調漢他病毒是一種藉由老鼠傳播的疾病，基本上不會人傳人，怎樣阻斷傳播鏈特別重要。記者徐白櫻／攝影

北部已出現兩例漢他病毒症候群確診病例，高市府昨召開「漢他防治專家會議」，盤點高雄整體防治鼠患策略。市長陳其邁表示，他上任前高雄有5例漢他病例，近兩年已經沒有發生，怎麼阻斷傳播鏈特別重要，需要採取物理及化學性防治來減少老鼠密度。

高市衛生局昨衛生局長黃志中邀集台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈、高雄大學教授白秀華、高雄縣醫師公會理事長林誓揚、高雄市醫師公會副理事長邱俊傑及高雄市病媒防治商業同業公會理事長林漢揚，以及中央環境部、疾管署等召開「漢他防治專家會議」，共同針對高雄在地流行病學分析、病媒鼠監測、防治策略及跨局處整合機制進行深度研析。

陳其邁今早參與活動時受訪表示，漢他病毒防治是公共衛生也是環境衛生問題，最重要的工作就是落實防治工作，包括環境清消及配合物理防治跟化學防治等策略，另要動員社區跟店家一起來努力。

陳其邁表示，衛生局昨天特別召開專家會議來盤點高雄在整個防治鼠患的策略，高雄在2020年他上任那一年總共有5例漢他病毒，最近連續兩年沒有發現病例。

陳其邁說，漢他病毒是一種藉由老鼠傳播的疾病，基本上不會人傳人，所以怎麼阻斷傳播鏈特別重要，需要透過物理及化學性防治來減少老鼠密度，如在老鼠經過的地方設鼠站或配合鼠站投藥，市場、廚餘堆置處或餐廳等熱點也要配合防治。

陳其邁提及老鼠排洩物裡面的漢他病毒，如何減少病毒的密度也非常重要。他表示，高雄除在登革熱病媒蚊噴藥及環境清消之外，在老鼠、溝鼠的繁殖盛行的春秋之際，尤其過年時候也會配合噴灑漂白水。

陳其邁強調，減少病毒含量、密度是非常重要的關鍵，所以必須在傳播鏈裡面想辦法減少鼠患、漢他病毒數量及相關傳播管道，市府會持續落實環境衛生防護工作，以減少老鼠危害。

高市衛生局人員向餐飲業者宣導如何防治漢他病毒。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員向餐飲業者宣導如何防治漢他病毒。圖／高市衛生局提供

高市衛生局人員前往市場宣導如何防治漢他病毒。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員前往市場宣導如何防治漢他病毒。圖／高市衛生局提供

老鼠 陳其邁 漢他病毒

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