台北市推出「鼠類偵防師」協助民眾防鼠，今天開始進行12區全面大清消。市長蔣萬安上午受訪指出，也特別請產業局、衛生局、環保局等相關單位到現場，要求業者做好整體的環境衛生。

蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪，針對鼠類偵防師，他說，其實這段期間不管是清潔隊或是消毒班同仁，非常辛苦，他們只要一接獲相關的訊息，立刻到現場做相關的處理，所以確實四處奔波，非常非常辛勞。

另外，蔣萬安說，環保局也跟消毒班在溝通、討論，包括透過各種方式，希望能夠接下來視實際的需求提高人力，以及包括鼠類偵防師，也會透過市民，只要有需求不清楚的地方，也透過偵防師，提供建議、相關的諮詢，希望透過各種方式能夠大家一起努力，將整體環境做好清消以及整潔。

至於北市已經12年沒有做鼠類監測，蔣萬安表示，其實在前天議會議場很清楚說明，其實專家學者有向環保局反映，20年前當時做的這樣推估方式其實會失真，連做這份研究的老師都指出並不適合和做全市的評估。所以環保局近期就會邀請專家、學者共同來討論符合現今最全面、最合適的防治作為以及評估方式。

蔣萬安說，從今天開始，北市正式啟動台北市12個行金政區的全面大清消，而且就從中山區開始。

防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消-----謝謝, 煩夾兩照, 台北市防鼠，今起12區全面大清消，上午從中山區開始。圖／北市府提供