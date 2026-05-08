快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪。記者楊正海／攝影

台北市推出「鼠類偵防師」協助民眾防鼠，今天開始進行12區全面大清消。市長蔣萬安上午受訪指出，也特別請產業局、衛生局、環保局等相關單位到現場，要求業者做好整體的環境衛生。

蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪，針對鼠類偵防師，他說，其實這段期間不管是清潔隊或是消毒班同仁，非常辛苦，他們只要一接獲相關的訊息，立刻到現場做相關的處理，所以確實四處奔波，非常非常辛勞。

另外，蔣萬安說，環保局也跟消毒班在溝通、討論，包括透過各種方式，希望能夠接下來視實際的需求提高人力，以及包括鼠類偵防師，也會透過市民，只要有需求不清楚的地方，也透過偵防師，提供建議、相關的諮詢，希望透過各種方式能夠大家一起努力，將整體環境做好清消以及整潔。

至於北市已經12年沒有做鼠類監測，蔣萬安表示，其實在前天議會議場很清楚說明，其實專家學者有向環保局反映，20年前當時做的這樣推估方式其實會失真，連做這份研究的老師都指出並不適合和做全市的評估。所以環保局近期就會邀請專家、學者共同來討論符合現今最全面、最合適的防治作為以及評估方式。

蔣萬安說，從今天開始，北市正式啟動台北市12個行金政區的全面大清消，而且就從中山區開始。

防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消-----謝謝, 煩夾兩照, 台北市防鼠，今起12區全面大清消，上午從中山區開始。圖／北市府提供
防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消-----謝謝, 煩夾兩照, 台北市防鼠，今起12區全面大清消，上午從中山區開始。圖／北市府提供

防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消-----謝謝, 煩夾兩照, 台北市防鼠，今起12區全面大清消，上午從中山區開始。圖／北市府提供
防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消-----謝謝, 煩夾兩照, 台北市防鼠，今起12區全面大清消，上午從中山區開始。圖／北市府提供

老鼠 蔣萬安

延伸閱讀

老鼠之亂延燒！環保局報告遭藍綠批敷衍 北市：明開專家學者會議

苗博雅轟無老鼠監測數據 殷瑋反問：接受彭啓明拿新聞點閱當鼠患數據?

鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

淪認知作戰？政院稱老鼠議題「鼠實」 北市六問反擊：靠出一張嘴治國嗎

相關新聞

防鼠全面動員 蔣萬安宣布北市今啟動12行政區全面大清消

台北市推出「鼠類偵防師」協助民眾防鼠，今天開始進行12區全面大清消。市長蔣萬安上午受訪指出，也特別請產業局、衛生局、環保局等相關單位到現場，要求業者做好整體的環境衛生。

看穿南鼠北送政治詭計！至少一成帶原…滅鼠是關鍵

「南鼠北送」淪為惡意的政治詭計，漢他病毒的防疫真相則被口水淹沒。滅鼠專家直言，100隻老鼠至少有10隻帶原，而中央提倡的「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」根本搞錯方向，「不讓鼠來」只會讓鼠群轉往隔壁，變成以鄰為壑；關鍵不在驅趕，而在徹底殲滅，才有機會讓這項傳染病在台灣絕跡。 近日，民進黨猛打北市鼠患議題，柯建銘辦公室助理周軒在臉書發布一張廁所內的死老鼠照片，指稱在台北中山區，隨即被人指控將高雄的老鼠照片栽贓到台北，被稱為「南鼠北送」事件，鼠患問題也一直延燒至今，北市府甚至召開鼠害防治記者會對外說明。 由於防疫問題嚴重失焦，《遠見雜誌》專訪有38年「滅鼠」經驗的病媒防治專家、臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授黃基森，讓讀者知道「漢他病毒」的傳播途徑與正確的防範方式。 每年多少都會出現「登革熱」（夏天是熱發期）與「漢他病毒症候群」案例，今年跟往年相比並無增加趨勢，截至目前為止，「漢他病毒」案例為兩例。衛福部部長石崇良已經兩次說明「請大家安心、疫情沒有升溫趨勢」；疾管署署長羅一鈞也再次表達，漢他病毒個案沒有高於往年同期，民眾不用過度恐慌。 黃基森不諱言，每到選舉年，這種議題就會被刻意

北市籲中央建立監測模型 環境部：14年前就訂原則、願助更有效滅鼠策略

台北市政府防治鼠患，呼籲中央政府盡快建立全國鼠類監測模型。對此，環境部表示，早於2012年修正函頒「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，過去各地方政府依此原則，皆已具備訂定計畫及監測調查鼠隻的實務經驗，台北市亦不例外。若台北市環保局在防除計畫執行上遇有窒礙難行之處，建議也可以參考其他縣市政府的實務作法；環境部非常樂意與北市府進行討論，並提供必要的專業協助與建議。

解決鼠患 蘇俊賓籲中央源頭管理

綠營近日猛攻北市鼠患議題，行政院發言人李慧芝昨指出，的確有注意到台北市民目擊老鼠被驚嚇，鼠患「鼠實」，若地方有需求，中央願意提供協助，還稱桃園市副市長蘇俊賓在行政院會中也有表達擔憂。北市府副發言人魏汶

北市大都更成老鼠繁衍溫床？ 內政部長闢謠：不應倒果為因

北市進入大都更時代，蔣萬安市府為防範北市鼠患，日前宣布建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告。內政部政務次長董建宏表示，「都市更新條例」實施已久，都更與老鼠間

綠議員提「借貓滅鼠」遭打槍後氣噗噗 網吐槽：去做智商檢測

鼠患問題持續延燒！民進黨新北市議員李倩萍、石一佑近日提出是否能向動物之家「借貓抓老鼠」的想法，卻因動保處回應收容貓未必會抓老鼠，讓李倩萍質疑，貓咪是否在收容過程中遭受不當對待，才會失去抓老鼠的天性。對

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。