北市喊建全國鼠患模型 環境部：願攜手地方因地制宜落實防治

台北市近期關注鼠患問題，並呼籲中央建立全國鼠類監測模型。對此，環境部7日回應指出，其實早在2012年就已訂定「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，由各地方政府依據地方狀況自行制定防治計畫，並進行鼠隻監測與密度調查。環境部強調，各縣市多年來都已有相關執行經驗，台北市也不例外，若在推動上遇到困難，可參考其他地方政府作法，中央也願意提供專業協助。

環境部表示，鼠害防治的核心並非大量投藥，而是以「環境整頓為主、滅鼠餌劑為輔」。民眾平時應落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」三大原則，從源頭減少鼠類孳生與危害。

環境部進一步指出，過去全國曾推動「全國滅鼠週」，並累積相當成熟的科學化防治經驗。雖然該活動自2015年後停辦，但相關防治工作與經費已回歸地方政府日常業務，由地方視需求自行辦理，並透過防治前後的鼠類密度調查，評估實際成效。

針對近期鼠患議題，環境部認為，短期內最有效的治本方式，仍是加強環境清潔與整頓。建議地方政府應透過跨局處合作，依據不同地區的人口與商業活動特性，針對民眾反映的熱點加強監測與清消，並落實「斷其糧、堵其路、除其窩」等措施，才能有效降低鼠患問題。

環境部也強調，公共衛生與防疫工作沒有中央、地方之分。雖然鼠患防治屬地方政府權責，但中央一向抱持「地方有需求，中央就協助」的態度，未來也願意依據北市府目前掌握的資料，協助研擬更有效的滅鼠策略，共同維護公衛安全與民眾生活品質。