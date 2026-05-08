看穿南鼠北送政治詭計！至少一成帶原…滅鼠是關鍵

「南鼠北送」淪為惡意的政治詭計，漢他病毒的防疫真相則被口水淹沒。滅鼠專家直言，100隻老鼠至少有10隻帶原，而中央提倡的「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」根本搞錯方向，「不讓鼠來」只會讓鼠群轉往隔壁，變成以鄰為壑；關鍵不在驅趕，而在徹底殲滅，才有機會讓這項傳染病在台灣絕跡。





近日，民進黨猛打北市鼠患議題，柯建銘辦公室助理周軒在臉書發布一張廁所內的死老鼠照片，指稱在台北中山區，隨即被人指控將高雄的老鼠照片栽贓到台北，被稱為「南鼠北送」事件，鼠患問題也一直延燒至今，北市府甚至召開鼠害防治記者會對外說明。

由於防疫問題嚴重失焦，《遠見雜誌》專訪有38年「滅鼠」經驗的病媒防治專家、臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授黃基森，讓讀者知道「漢他病毒」的傳播途徑與正確的防範方式。

每年多少都會出現「登革熱」（夏天是熱發期）與「漢他病毒症候群」案例，今年跟往年相比並無增加趨勢，截至目前為止，「漢他病毒」案例為兩例。衛福部部長石崇良已經兩次說明「請大家安心、疫情沒有升溫趨勢」；疾管署署長羅一鈞也再次表達，漢他病毒個案沒有高於往年同期，民眾不用過度恐慌。

黃基森不諱言，每到選舉年，這種議題就會被刻意放大。雖然22個縣市都陸續推出「垃圾不落地」，但執行最嚴謹的就屬雙北地區，而且還力行「專用垃圾袋」政策，「就事論事，雙北應該是全台做的比較好的城市了。」他進一步說。

隨著時代演變，老鼠被視為「零容忍」生物

但為何漢他病毒的曝光度逐漸增多？主要是全球氣候暖化，老鼠的繁殖週期縮短，過去一年僅有四代，現在可以繁衍到五代，加上種類多且善於隱藏，活動範圍約在30〜50公尺內，大量聚集於高密度住商混合區，生存空間與人類幾乎重疊，成為新興的傳染病毒。

其實，約莫一萬多年前，老鼠就成為「人居共生」的物種，不要以為只有平地才有，老鼠也會透過紙箱雜物或沿著管線爬到高樓，任何地方只要食物管理不慎，就會有鼠患風險。

以台灣為例，最常見的是生活於水溝、地下室的「溝鼠」；住在天花板的「屋頂鼠」等家鼠，以及錢鼠。隨著時代演變，民眾的環保意識抬頭，老鼠與蟑螂被視為「零容忍」生物。

就生物學的定義，老鼠與人類是「片利共生」（Commensalism），指一方獲得利益，另一方既無獲利也無受害（或損害極微），但這是理想的生物學定義，老鼠如能安靜地吃掉殘渣且不傳播疾病，對人類的生存並無直接危害。然而，在現實生活中，這種關係往往轉向競爭或有害，因為老鼠會毀損設施並傳播病原，人類得面對潛在的防疫風險。

黃基森每年都會針對700隻老鼠做研究，發現其身上有很多疾病會傳播給人類，被稱為「人畜共同傳染病」，而漢他病毒就是其中一種，2000年時，開始傳入台灣，是新興的病毒。

每100隻老鼠至少有10隻帶有漢他病毒

棘手的是，漢他病毒與老鼠共生，病毒不會死亡，還會傳播給整窩或鄰近的老鼠，進而在人類的生活圈持續危害與散播。「根據過去的調查顯示，陽性率高達10％，意即100隻老鼠至少有10隻帶有病毒，」黃基森指出，病毒存在於老鼠的糞便、尿液與唾液中，當這些排泄物乾燥後形成「粉塵」，只要吸入受汙染的空氣，或接觸後觸摸口鼻，就有機會被感染。

尤令外界驚訝的是，漢他病毒的存活率遠高於新冠病毒。「漢他病毒的耐受性極強。新冠病毒經漂白水或酒精消毒後，20秒就沒有活性，但漢他病毒必須消毒15分鐘以上才會失去活性，而且漢他病毒在老鼠排泄物上可存活2〜3天，甚至7天仍可能有感染性，必須立即清理其排泄物，才能降低感染風險。」黃基森進一步表示。

其實，不只居家或辦公室等建築物，開放式的公共場所更是高風險地區，如傳統市場、果菜市場、夜市、動物園等，病毒更容易擴散開來。

該如何解決？黃基森呼籲，民眾無須恐慌，台灣常見的病毒株為「漢城病毒」（Seoul virus），致死率相對較低，約1％〜2％。只要政府做對二件事，民眾做好三件事，就能讓漢他病毒消失。

首先，中央提倡「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的「防鼠三不」原則，認為這是預防漢他病毒症候群與鼠傳疾病最有效的方法。但黃基森再三強調，政府搞錯方向了，不讓鼠來，它會跑到別的地方去覓食，就是以鄰為壑。重點不只是「防堵入侵」，而是「圍堵外擴」，防止帶原鼠群向鄰近社區擴散。

他建議中央訂定滅鼠方案，全民一起來滅鼠，老鼠愈少，就會降低漢他病毒的傳播風險。為何一定要滅鼠？因為老鼠平均壽命約兩年，病毒會跟著老鼠一輩子，即便老鼠已經死亡一週，留下的糞尿依然有傳染風險，最好的方法就是「消滅它」，單純的驅趕無法正本清源。

建議當天處理好廚餘，或買有蓋子的廚餘桶

再來是，中央政府應該針對菜市場、夜市、動物園等高風險公共場所，建立標準化的偵察與滅鼠流程（SOP），類似登革熱的指引，各地方政府才能有所依循。

而民眾則切記做好三件事。首先，家中不要堆置各種廢棄物、雜物，例如久未清理的倉庫，會成為老鼠最好繁殖後代的空間。

其次，處理好廚餘。老鼠每天都要喝20公克的水跟吃20公克的新鮮食物或廚餘，建議當天就處理好廚餘，或是買有蓋子的廚餘桶，老鼠聞不到食物的味道就不會停留。

第三，正確清潔消毒。假設民眾想清除老鼠的排泄物，一定要戴上口罩、手套。由於病毒活性長達7天之久，千萬不能用掃把掃除或吸塵器，以免病毒粉塵飛揚而吸入。最好是使用漂白水，以1：9的比例稀釋，大面積潑灑在排泄物上至濕潤，靜置15分鐘以上，確保病毒完全不活化，再以報紙包裹丟棄。

滅鼠經驗豐富的黃基森再次呼籲，民眾不要慌張，台灣從未發生嚴重的鼠患問題。漢他病毒防治是一場長期的「區域聯防戰」，重點不在趕走牠，而是要「滅鼠」。除了民眾落實居家環境整潔外，亟需中央建立標準化偵查與滅鼠流程，才有機會讓這項新興傳染病在台灣絕跡。

（本文出自2026.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）