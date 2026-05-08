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解決鼠患 蘇俊賓籲中央源頭管理

聯合報／ 本報記者／綜合報導

綠營近日猛攻北市鼠患議題，行政院發言人李慧芝昨指出，的確有注意到台北市民目擊老鼠被驚嚇，鼠患「鼠實」，若地方有需求，中央願意提供協助，還稱桃園市副市長蘇俊賓在行政院會中也有表達擔憂。北市府副發言人魏汶萱則反問李，「行政院連院會議程都沒有排入議題，請問能靠出一張嘴治國嗎」？蘇則說，難道台南、高雄都沒此問題？不必針對單一城市政治操作。

台北市長蔣萬安昨回應，「不管老鼠多、老鼠少，我們就是全力來防治應該要做的事情」；台北市整體環境，市府會全力維護、清潔。

鼠患議題延燒，蘇俊賓昨出席行政院會時表示，環境衛生不是單靠加強清消就能解決，若不從源頭處理，基層清潔員疲於奔命也只是「治標不治本」，他呼籲中央從源頭處理，針對住宅囤積、商業區汙水等問題，制定統一規範和法源。

蘇俊賓說，源頭的汙染源牽涉法規，中央都不提、不願意正視，才是問題所在。例如住宅囤積問題，推估各地有三千至五千戶，影響環境衛生、消防安全，更衍生蚊蠅與鼠患，中央對於私領域囤積雜物無明確規範，桃園已制定自治條例，但須有中央的統一管理辦法。

蘇還建議，商業區、市場用地的餐飲業汙水油脂含量高，若直接排入側溝或下水道，除阻塞溝渠，也會吸引老鼠、蟑螂等，中央應強化商業區的排水規範，從源頭減少油汙排入。至於爭議多時的遊盪動物餵養問題，他建議中央授權地方畫設環境衛生敏感區，禁止餵食遊蕩動物，以防食物殘渣成為老鼠孳生源。

至於荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，目前已有三人死亡，傳郵輪上包括台灣乘客。衛福部疾管署長羅一鈞說，綜合多方管道資訊，初步評估是誤傳的可能性較高。

老鼠

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