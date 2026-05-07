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北市大都更成老鼠繁衍溫床？ 內政部長闢謠：不應倒果為因

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
有醫師發文認為，密集都更、老舊建物拆除，若缺乏拆除前滅鼠與防堵配套，可能讓鼠群外移到周邊社區。內政部長劉世芳（右）強調，不應「倒果為因」，強行連結屬於斷章取義。記者張曼蘋／攝影
有醫師發文認為，密集都更、老舊建物拆除，若缺乏拆除前滅鼠與防堵配套，可能讓鼠群外移到周邊社區。內政部長劉世芳（右）強調，不應「倒果為因」，強行連結屬於斷章取義。記者張曼蘋／攝影

北市進入大都更時代，蔣萬安市府為防範北市鼠患，日前宣布建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告。內政部政務次長董建宏表示，「都市更新條例」實施已久，都更與老鼠間沒有關係，請大眾不要做錯誤的連結。內政部長劉世芳也說，不應「倒果為因」。

內政部今舉行部務會報會後記者會，針對有醫師發文認為，密集都更、老舊建物拆除，若缺乏拆除前滅鼠與防堵配套，可能讓鼠群外移到周邊社區。董建宏表示，都市更新條例實施已久，都更與老鼠之間是沒有關係的，請大眾不要做錯誤的連結。

董建宏說，參考全世界各大城市，如紐約等經驗，處理老鼠或傳染病問題是由衛生局協同環保單位負責第一線處理，都市部門僅是協同部門。且台灣進行都市更新已經非常久了，不應將出現老鼠歸咎於都更。

劉世芳則補充，都市更新或任何建築工地的管理，其安全衛生要求都是一致的。安全衛生管理除了包含安全帽等工安問題，也包含汙水處理等衛生問題。內政部國土署會嚴格監督，在都更或其他工地管理時，鼠患防治也會被納入管理要求中。

劉世芳強調，不應「倒果為因」，並非因為都更才產生老鼠問題，這是在斷章取義。

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