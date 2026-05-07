淪認知作戰？政院稱老鼠議題「鼠實」 北市六問反擊：靠出一張嘴治國嗎

北市「老鼠之亂」淪認知作戰？行政院發言人李慧芝今表示，的確注意到很多北市民目擊到老鼠出沒、被老鼠驚嚇，「所以，老鼠的議題明顯是「鼠實（屬實）」。」北市副發言人魏汶萱六問政院發言人，「行政院連院會議程都沒有排入議題，請問能靠出一張嘴治國嗎？ 」

魏汶萱表示，北市府面對謠言即時澄清，是為了讓民眾不要恐慌並提出各項防治措施，但行政院連院會議程都沒有排入議題，請問能靠出一張嘴治國嗎？

對於綠營側翼 「南鼠北送」高調發文又默默刪文，至今仍未道歉，魏汶萱也問行政院「是否也是『鼠實』？ 」將高雄、屏東，甚至香港以及不同時空的老鼠照片，刻意包裝成臺北的案件，這難道也「鼠實」？

魏汶萱進一步再問，環境部已表示沒有鼠類監測機制，那行政院今天據以判斷「鼠的議題鼠實」的監測檢核機制是什麼？

魏汶萱質疑，今日出現在高雄的鼠照是否也是「鼠實」？更何況，環境部已明確表示，中央政府對於「鼠患」並沒有明確定義，行政院今天說鼠患鼠實的說法是在打臉環境部嗎？

魏說，以上六問，請行政院發言人李慧芝正面回應。魏表示，北市府積極研擬防鼠策略，並召開記者會提出多項作為，包括啟動全市12區大清消、推動鼠類偵防師機制、強化工地防鼠措施、補助攤商加裝油脂截流器、加強違規攤集場取締和查緝等，從源頭防治到環境整頓多管齊下，全力維護市民生活環境品質。