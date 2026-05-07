綠議員提「借貓滅鼠」遭打槍後氣噗噗 網吐槽：去做智商檢測

鼠患話題持續延燒！民進黨新北市議員李倩萍、石一佑近日提出是否能向動物之家「借貓抓老鼠」的想法，卻因動保處回應收容貓未必會抓老鼠，讓李倩萍質疑，貓咪是否在收容過程中遭受不當對待，才會失去抓老鼠的天性。對此，臉書粉專「政客爽」也轉發質詢影片開酸：「很優秀、有水準的質詢！」

新北市議會6日進行業務質詢，多位議員關注雙北鼠患防治議題。民進黨議員李倩萍表示，她服務處過去曾有鼠患，經向他人借了一隻貓就解決問題了，可是近來和石一佑研究向農業局的動物之家借貓時，卻得到「現在動物之家收容的貓已不會抓老鼠」，她質疑貓在收容時遭受不當對待，才會失去貓抓老鼠的天性。

對此，新北市農業局說，收容貓因長期由人類供應食物，狩獵行為已弱化，不會抓老鼠。動保處強調，這是自然行為變化，與不當對待無關。

這段質詢內容曝光後，仍引來網友熱烈討論。臉書粉專「政客爽」發文嘲諷，「不管黑貓白貓能抓老鼠的就是好貓，怎麼動物之家的流浪貓竟然不會抓老鼠？我嚴重懷疑，動物之家的貓一定是加菲貓，根本好吃懶做，故意不抓老鼠很有可能是被中共統戰了，建議檢調要好好找這些貓來調查一下！」

貼文曝光後，也吸引不少網友留言吐槽，「貓說：關我X事」、「台灣對貓狗問題從來就沒有友善的處理過，現在有鼠患了，就要貓來抓老鼠，那養你們這些做官的要做什麼用啊」、「這是民代？說出這種蠢話，真丟臉」、「現在政治人物是不是都要去做個智商檢測？」、「真是腦洞大開，無言」。

新北市政府動物保育防疫處說明，貓不會抓老鼠，主要因收容貓長期由人類穩定供應食物，無須自行覓食下，使其原有的狩獵行為因缺乏實際需求而逐漸弱化，此屬動物行為的自然變化，相對的，野外的浪貓因需自行覓食，目前仍保有抓老鼠等天性。

動保處強調，貓的狩獵行為需透過學習與經驗累積，就算是家貓，幼年時期缺乏由母貓或同伴帶領練習，即使具備本能，不僅不會抓老鼠，還可能反遭老鼠戲弄，甚至還會怕老鼠，換言之，動物之家收容的貓不會抓老鼠，是因生活環境穩定、食物來源充足及缺乏狩獵學習經驗所致，與是否遭受不當對待無關。