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老鼠之亂延燒！環保局報告遭藍綠批敷衍 北市：明開專家學者會議

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會警政衛生委員會今安排環保局「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」專案報告。記者林佳彣／攝影
北市議會警政衛生委員會今安排環保局「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」專案報告。記者林佳彣／攝影

北市老鼠之亂延燒，環保局今赴議會專案報告。藍營批，報告敷衍、表面功夫，綠營更是砲火猛烈，質疑報告沒熱區資料庫的建置等細節，要求應有精進作為；鼠類偵防師只有名稱，酸要給名稱誰不會，她也可說蔣萬安現在對老鼠在發動戒嚴。環保局說，明天安排專家學者諮詢會議討論。

議會警政衛生委員會今安排環保局「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」專案報告，局長徐世勲說，防鼠首重環境整頓，但私領域是公共防治較難深入區域，雖然已進行防鼠三不相關宣導，仍有民眾於1999陳情時，提出有老鼠需如何處理等詢問。  徐世勲表示，因此市府為服務民眾解決民眾疑慮等，以環保局局生態防蚊師的專業架構下，增進他們的防鼠專業，規畫鼠類偵防師，以社區為服務對象，近期將公告服務申請方式。

民進黨議員林延鳳關切鼠類偵防師人數，也點出環保局消毒班是看市府記者會才知道要去上課、還多一個身分，她直呼荒謬。而且鼠類偵防師只能跟民眾勸導，無法有消毒等實際作為，變成是把同仁推到第一線承受民眾砲火。議員許淑華質詢鼠患的定義，不希望上位者包含局長、相關人員噴政治口水，回歸到北市府要怎麼解決鼠患的問題。 

民進黨議員張文潔說，既然54個局處全面動員，就表示有鼠患蔓延，難道這些老鼠都是「臨鼠演員」？鼠類偵防師只是一個名稱，要給名稱誰不會？她也可說蔣萬安現在對老鼠在發動戒嚴。她認為，北市沒有「都市鼠患治理戰略」，報告還停留在清垃圾、放鼠籠等環境清潔層次。

列席提案的國民黨議員游淑慧直言，她不是來護航，而是看到專案報告十分失望、非常失望且表面工夫、避重就輕。環保局要探討的是城市一樣乾淨、垃圾處理得好，老鼠為何變多？還是說其實沒有，我們眼睛有業障，它不是老鼠，是天竺鼠、寵物鼠、家裡棄養的。另外，她和民眾黨議員張志豪都關心攤商加裝油脂截留器的目前數量。

徐世勲回應，環保局會固定稽查餐飲業，如果沒裝油脂截流器者則會告發；他也坦言，周二通知要做專案報告，準備時間只有1天，未來會將資訊彙整後向委員會報告。老鼠監測確實是一門專業，明天將邀集公共衛生相關領域的專家學者開專家學者諮詢會議，討論鼠類防治作為、鼠患定義等。

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