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解決鼠患不能只靠清消！蘇俊賓點3大破口籲中央修法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
鼠患問題近期引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，地方常面對囤積屋、環境衛生問題，建議中央建立一致性的法規。圖／行政院提供
鼠患問題近期引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，地方常面對囤積屋、環境衛生問題，建議中央建立一致性的法規。圖／行政院提供

鼠患問題近期引發關注，囤積、都市餵養動物、商業區油汙都可能助長鼠患。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，地方面對囤積屋、環境衛生問題，桃園雖訂有自治條例，但要強制清除，仍缺乏統一規範與上位法源授權，建議中央建立一致性的法規讓地方來依循；另商業區、市場等排放汙水油脂含量過高，中央也應強化商業區排水規範與輔導。

蘇俊賓指出，都會區的環境衛生問題不是加強清消就能解決，許多汙染的根源缺乏處理的法源，如囤積宅環境衛生問題，這類囤積戶在各地方推估至少有3000到5000戶，成了都市髒亂、傳染病以及消防的破口，除影響消防安全、常衍生蚊蠅蟑螂與鼠患，還有高度的環境衛生與傳染病散播疑慮，但中央針對私領域囤積雜物並沒有明確規範，只能由各地方政府訂定辦法，或先嘗試用廢棄物清理法及傳染病防治法處理。

蘇俊賓說，針對囤積宅問題，目前桃園先訂自治條例、台北市則制定原則，其他縣市還在評估中，這類案件明顯是全國共同課題，不該由每個地方政府訂定各自不同的管理辦法。

另，地方執行環境清潔也發現，許多商業區、市場等特定區的餐飲業排放汙水油脂含量過高，若未經適當處理直接排入側溝與下水道，容易造成溝渠堵塞，這些區域除了在汛期造成淹水風險，也成為環境衛生高風險區。

蘇俊賓表示，排水箱涵中累積大量油垢、廚餘，是都市中鼠患的重要渠道與養分來源，目前水汙法僅要求個別業者500個座位以上、或每日排放達50噸廢水的餐廳旅館須加裝油脂截留設施去除廢水油脂，但並未考量到市場與餐飲密集區的總量遠超過這個規模。

他建議，現階段除了由地方清潔隊加強清溝外，中央也應思考強化商業區的排水規範與輔導，例如明訂特定區域的油脂截流設備規定，加強建築技術規範的要求，或提供必要性的補助，從源頭減少油脂流入溝渠造成的一連串風險。

至於爭議多時的都市動物餵養問題，蘇俊賓說，因應遊蕩動物對野生動物的侵擾，農業部已規畫在野生動物聚集的生態熱區禁止餵養動物，但目前在都市人潮眾多區域中的動物餵養行為仍缺乏明確規範，建議中央參照保護野生動物生態的概念，授權地方劃定環境衛生敏感區，禁止流浪犬貓餵養行為，防止食物殘渣未清除乾淨成為蟲鼠的孳生源。

行政院長卓榮泰回應，會先請各部會檢視既有的法規或指引提供協助，不足的部分再邀集各縣市政府討論。

老鼠 囤積

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