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「南鼠北送」掀論戰 南市議員怒問環保局是台南還是高雄？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員尤榮智（右）質詢環保局長許仁澤，報載「南鼠北送」指的是台南還是高雄？記者吳淑玲／翻攝
國民黨台南市議員尤榮智（右）質詢環保局長許仁澤，報載「南鼠北送」指的是台南還是高雄？記者吳淑玲／翻攝

國民黨台南市議員尤榮智上午在議會質詢環保局長許仁澤，針對報載「南鼠北送」指的是台南市還是高雄市？認為部分說法有放大之虞，並批評不應以零星案例過度渲染為全面性問題；多位議員指台南雖無鼠患，但針對老舊社區、商圈、美食街等要注意廚餘處理，以防範未然。

尤榮智指出，鼠患與環境衛生問題有關，但現在有的網路上的照片有的是台中、高雄等地的老鼠，也稱是台北市發現的，並批評這些說法「不厚道」，若為了打選戰而放大問題是不公平的。他強調，環境衛生議題應回歸實際數據與現場狀況判斷，避免誇大解讀，否則容易造成民眾恐慌。

許仁澤表示，以目前觀察看起來台南「沒有特別多啦」，台南市整體並未出現特別嚴重或異常擴大的鼠患情形。他也提到市府各局處有合作防範機制，除衛生局、環保局是主要兩個單位，各局處都有自己的工作要做。

市議員陳怡珍也關切近期鼠患問題。她指出，目前台南雖未出現大規模鼠害，但部分地區如安南區長和路四段，仍持續有鼠患情形發生。雖然相關單位先前曾進行水溝清理，但問題仍反覆出現，未見明顯改善成效。

陳怡珍要求，環保局務必將相關案件送交鼠患跨局處合作平台研議，透過跨單位合作，從環境清潔、排水系統、棲地管理等面向著手，全面阻絕老鼠生存路徑，避免鼠害問題持續擴散，影響市民生活品質。

許仁澤表示，市府對於鼠患及環境衛生問題一向採跨局處合作機制處理，包含環保與衛生單位均有持續監測與防治作業，目前整體通報與監測結果顯示，台南市並未出現明顯異常增加的鼠患或相關疫情風險。

議員蔡筱薇也關切老舊社區、市場與商圈鼠患問題，以及廚餘處理量能不足現況，蔡筱薇指出，近期民眾對鼠患問題特別有感，尤其成功大學周邊、育樂街等餐飲商圈，常被反映有老鼠、蟑螂出沒情形，里長也頻頻接獲民眾要求發放老鼠藥。但她認為，若大量發放老鼠藥，恐造成犬貓誤食，甚至孩童接觸風險，地方基層也承受很大壓力。

許仁澤表示，環保局每年都會採購並發放老鼠藥給里長，今年發放量並未明顯增加，目前接獲通報件數也沒有特別異常，整體仍屬常態狀況。不過，他坦言，市場、商圈、水溝等場所，本來就需要各機關建立日常管理機制，未來也會加強宣導民眾正確投放老鼠藥，避免寵物或孩童誤觸。

他也說明，針對市場、排水系統及高風險區域，相關清潔與防治工作仍持續進行，並透過例行巡查與防治措施降低病媒風險，後續將依實際狀況加強重點區域管理。

老鼠 台南

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