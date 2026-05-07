苗博雅轟無老鼠監測數據 殷瑋反問：接受彭啓明拿新聞點閱當鼠患數據?

台北市「老鼠之亂」成政治攻防，社民黨議員苗博雅質詢北市府從2015年開始，北市就沒有監測鼠患的數據？北市研考會主委殷瑋則反問苗博雅，對於彭啓明部長稱「鼠患」參考的數據是網站新聞稿點閱率，議員是不是也該用一樣的標準檢驗中央？

對於台北市是否有「鼠患」？環境部長彭啟明昨天受訪時說，民眾對「鼠患」其實是有感的，以環境部網站統計數字來看，鼠類點閱率為近期第一名；同時也建議北市府盡速公開老鼠藥投放地圖。

北市府遭議員質疑，北市無老鼠監測數據，殷瑋今天受訪表示，北市環保局長已親自跟環境部說明，希望能夠有全國的鼠類監測模型，中央統一標準讓地方可以遵循。但目前為止，都沒有這樣的模型，北市府已經找專家學者近期就會來討論。

殷瑋也反問，如果中央官員出來說，「喔，那這個我所參考的數據呢，是網站上新聞的新聞稿點閱率」，這是不是也該用一樣的標準被檢驗，這樣子的監測是不是科學、理性、合理？

殷瑋也提到，議員昨天講的當年數據，範圍是200萬至500萬的範圍。北市府態度就是努力做好老鼠防治工作，把事情做好。如果市府碰到不實謠言就澄清，卻因此被稱是認知作戰，市民不可能認同。至於鼠患監測，議員指出來的數據，是估計值在200萬到500萬之間，它的差距有300萬，這樣的模式到底是不是一個值得參考模式？

殷瑋說，談鼠患這件事必須正本清源思考，漢他病毒或老鼠問題，台北要面對，但全國和國際每一個城市都要來面對。

另外，對於北市推「鼠類偵防師」，也有民進黨議員質疑北市府人力不足，環保局人員要清消、稽查、還有當偵防師，是否造成每個人的負擔都變重？殷瑋表示，環保局會有完整評估和規畫，像偵防老鼠時，可以再增加人力，會從既有人力調動。

有議員疑，一名消毒班人員可能要分到超過一萬戶？殷瑋表示，目前消毒班成員有86人，議員是用台北市110萬戶計算，但不會每家都來申請這個服務，不是每個地方都會遇到老鼠問題；第二，偵防師也不是只有86位同仁，除既有人力外，會有整體人力規畫跟安排。