快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

苗博雅轟無老鼠監測數據 殷瑋反問：接受彭啓明拿新聞點閱當鼠患數據?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋則反問苗博雅，對於彭啓明部長稱「鼠患」參考的數據是網站新聞稿點閱率，議員是不是也該用一樣的標準檢驗？記者林麗玉／攝影
北市研考會主委殷瑋則反問苗博雅，對於彭啓明部長稱「鼠患」參考的數據是網站新聞稿點閱率，議員是不是也該用一樣的標準檢驗？記者林麗玉／攝影

台北市「老鼠之亂」成政治攻防，社民黨議員苗博雅質詢北市府從2015年開始，北市就沒有監測鼠患的數據？北市研考會主委殷瑋則反問苗博雅，對於彭啓明部長稱「鼠患」參考的數據是網站新聞稿點閱率，議員是不是也該用一樣的標準檢驗中央？

對於台北市是否有「鼠患」？環境部長彭啟明昨天受訪時說，民眾對「鼠患」其實是有感的，以環境部網站統計數字來看，鼠類點閱率為近期第一名；同時也建議北市府盡速公開老鼠藥投放地圖。

北市府遭議員質疑，北市無老鼠監測數據，殷瑋今天受訪表示，北市環保局長已親自跟環境部說明，希望能夠有全國的鼠類監測模型，中央統一標準讓地方可以遵循。但目前為止，都沒有這樣的模型，北市府已經找專家學者近期就會來討論。

殷瑋也反問，如果中央官員出來說，「喔，那這個我所參考的數據呢，是網站上新聞的新聞稿點閱率」，這是不是也該用一樣的標準被檢驗，這樣子的監測是不是科學、理性、合理？

殷瑋也提到，議員昨天講的當年數據，範圍是200萬至500萬的範圍。北市府態度就是努力做好老鼠防治工作，把事情做好。如果市府碰到不實謠言就澄清，卻因此被稱是認知作戰，市民不可能認同。至於鼠患監測，議員指出來的數據，是估計值在200萬到500萬之間，它的差距有300萬，這樣的模式到底是不是一個值得參考模式？

殷瑋說，談鼠患這件事必須正本清源思考，漢他病毒或老鼠問題，台北要面對，但全國和國際每一個城市都要來面對。

另外，對於北市推「鼠類偵防師」，也有民進黨議員質疑北市府人力不足，環保局人員要清消、稽查、還有當偵防師，是否造成每個人的負擔都變重？殷瑋表示，環保局會有完整評估和規畫，像偵防老鼠時，可以再增加人力，會從既有人力調動。

有議員疑，一名消毒班人員可能要分到超過一萬戶？殷瑋表示，目前消毒班成員有86人，議員是用台北市110萬戶計算，但不會每家都來申請這個服務，不是每個地方都會遇到老鼠問題；第二，偵防師也不是只有86位同仁，除既有人力外，會有整體人力規畫跟安排。

老鼠 彭啓明 苗博雅 殷瑋

延伸閱讀

議員要求調查鼠類數量 北市籲中央建立監測模型

苗博雅轟12年未鼠類調查 北市反擊：在乎真相怎不提「南鼠北送」？

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

相關新聞

彭啓明快來看！大安森林公園不投老鼠藥是為了這些動物

環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠，市長蔣萬安昨回應，當地有共識不投藥。大安森林公園之友基金會證實，由於園區生態系豐富，具有獵食鼠類的猛禽，若投藥吃到有毒老鼠恐造成猛禽體內累積毒素，應以垃圾桶

苗博雅轟無老鼠監測數據 殷瑋反問：接受彭啓明拿新聞點閱當鼠患數據?

台北市「老鼠之亂」成政治攻防，社民黨議員苗博雅質詢北市府從2015年開始，北市就沒有監測鼠患的數據？北市研考會主委殷瑋則反問苗博雅，對於彭啓明部長稱「鼠患」參考的數據是網站新聞稿點閱率，議員是不是也該

台中市蟬聯漢他病毒零病例 盧秀燕：絕不鬆懈、親領跨局處防疫

針對台中市近年來並無漢他病毒（Hantavirus）確診病例，台中市長盧秀燕上午受訪談及台中市流行疾病防治現況，感謝市民與市府團隊的長期努力，並強調即便目前成效良好，市府仍會維持高度警戒，持續強化防疫

北市安鼠之亂 專家：防疫關鍵非大量毒鼠 要加強環境清消

台北市鼠患問題讓外界憂心是否可能增加漢他病毒傳播風險。對此，專家表示，以目前台灣情況來看，漢他病毒在社區造成「大流行」的機率並不高，國內病例數也未出現明顯增加；真正重要的並非大量毒殺老鼠，而是加強環境

東興圳遭傳有鼠患？楊文科：新竹縣沒鼠患、除非「南鼠北送」

台北市鼠患議題延燒各地，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢時，憂心全球暖化下老鼠孳生問題加劇，要求縣府未雨綢繆。新竹縣長楊文科強調，新竹縣目前沒有漢他病毒及鼠患通報案例，更直言「除非有人南鼠北送」，也駁

綠猛打鼠患 最新民調顯示蔣萬安仍輾壓沈伯洋 藍營分析凸顯一件事

「新台灣國策智庫」上午公布2026首都市長參選人民調，顯示台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。藍營認為，民調顯示鼠患議題，綠營的確打中民生關心的方向，但也凸顯了蔣萬安解

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。