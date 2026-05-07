台中市蟬聯漢他病毒零病例 盧秀燕：絕不鬆懈、親領跨局處防疫

針對台中市近年來並無漢他病毒（Hantavirus）確診病例，台中市長盧秀燕上午受訪談及台中市流行疾病防治現況，感謝市民與市府團隊的長期努力，並強調即便目前成效良好，市府仍會維持高度警戒，持續強化防疫作為。

盧秀燕說，「我要特別感謝我們市民家人，還有市政府長期以來在這方面的預防作為，所以台中市這幾年沒有漢他的病例」。她指出，防治成效歸功於市民與市府的共同合作，才讓台中市得以維持零病例紀錄。

盡管台中市環境相對整潔且目前無疫情，盧秀燕強調市府並未因此鬆懈，反而更加提高警覺。她透露，已由她親自領軍召開跨局處會議，針對各項流行性疾病研擬具體的防治方案與加強措施。

盧秀燕並強調，市府不會因為現階段沒有病例就產生疏忽，未來將持續強化相關防治工作，嚴密守護市民健康。