北市安鼠之亂 專家：防疫關鍵非大量毒鼠 要加強環境清消

台北市鼠患問題讓外界憂心是否可能增加漢他病毒傳播風險。對此，專家表示，以目前台灣情況來看，漢他病毒在社區造成「大流行」的機率並不高，國內病例數也未出現明顯增加；真正重要的並非大量毒殺老鼠，而是加強環境清潔與消毒，避免病毒殘留。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，漢他病毒主要存在於鼠類體內，尤其是尿液、唾液與糞便等分泌物中，當老鼠在環境中活動、接觸食物或留下排泄物後，病毒便可能殘留在環境表面，人類若不慎接觸，再透過手部接觸或是吸入，就有感染風險。

黃高彬說，目前台北市最需要做的並不是一味投藥毒鼠，而是優先進行環境整頓與分區清潔，包括清除廚餘、食物殘渣與老鼠棲息空間，降低鼠類生存機會。且清理鼠類排泄物時必須格外小心，尤其不能直接使用掃把清掃或吸塵器處理，因為乾掉的排泄物可能在清掃過程中形成帶有病毒的細小顆粒，一旦飄散到空氣中，被人體吸入後就容易引發「漢他病毒肺部症候群」。

至於哪些族群風險較高？黃高彬說，長期處理餐飲、夜市、廚餘或環境清潔工作者需特別留意；另外，年長者與免疫力低下者，一旦接觸病毒後，也較容易受到感染。

黃高彬說，預防漢他病毒最有效的方法仍是環境管理，包括避免食物暴露、妥善清除廚餘、定期消毒與防鼠措施，只要減少鼠類與人類接觸機會，就能大幅降低感染風險。