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東興圳遭傳有鼠患？楊文科：新竹縣沒鼠患、除非「南鼠北送」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科則強調，新竹縣目前沒有漢他病毒及鼠患通報案例，更直言「除非有人南鼠北送」，也駁斥外界謠傳東興圳有鼠患的說法。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科則強調，新竹縣目前沒有漢他病毒及鼠患通報案例，更直言「除非有人南鼠北送」，也駁斥外界謠傳東興圳有鼠患的說法。記者黃羿馨／攝影

台北市鼠患議題延燒各地，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢時，憂心全球暖化下老鼠孳生問題加劇，要求縣府未雨綢繆。新竹縣長楊文科強調，新竹縣目前沒有漢他病毒及鼠患通報案例，更直言「除非有人南鼠北送」，也駁斥外界謠傳東興圳有鼠患的說法。

彭余美玲指出，近期台北等地接連傳出鼠患與漢他病毒消息，讓不少民眾感到憂心。她認為，老鼠孳生與垃圾、廚餘管理密切相關，加上全球暖化影響，未來鼠患風險恐增加，因此希望縣府跨局處提前規畫防範措施，「不要等到事情發生才不知道怎麼辦」。

楊文科答詢時表示，老鼠身上的唾液、糞便可能帶有漢他病毒，但新竹縣目前沒有任何通報案例。他強調，新竹縣推動垃圾不落地、廚餘密封管理，「不讓老鼠有東西吃」，自然較不易形成鼠患。楊文科還說「除非特別有人從南部把老鼠送到我們這邊來」，否則不會產生鼠患，也認為部分外界傳言刻意渲染，沒有必要。

新竹縣衛生局長殷東成表示，漢他病毒屬第二類法定傳染病，可能引發出血熱與腎臟併發症，但不會人傳人。民眾若接觸到老鼠排泄物，應戴口罩、手套並以漂白水消毒，目前新竹縣沒有通報病例，衛生所也持續辦理防鼠與消毒宣導。

新竹縣環保局長蕭宏杰指出，防鼠關鍵仍在環境管理，包含垃圾不落地、廚餘密封、加強清溝與下水道建設，投藥只是最後手段，否則老鼠死亡後反而衍生環境問題。他也提到，因應明年起廚餘禁止養豬，環保局已提前擴充廚餘處理量能，並與教育局協調學校廚餘清運機制。

新竹縣教育局長蔡淑貞表示，目前學校廚餘量已從每天3.5噸降至2.9噸，未來將透過統一招標與路線規畫，將廚餘集中送往環保局處理；新竹縣動保所長何志豐則提醒民眾妥善保存寵物飼料，避免吸引老鼠，若犬貓誤食老鼠藥，應立即攜帶包裝送醫處理。

台北市鼠患議題延燒各地，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢時，憂心全球暖化下老鼠滋生問題加劇，要求縣府未雨綢繆。記者黃羿馨／攝影
台北市鼠患議題延燒各地，新竹縣議員彭余美玲今在議會總質詢時，憂心全球暖化下老鼠滋生問題加劇，要求縣府未雨綢繆。記者黃羿馨／攝影

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