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綠猛打鼠患 最新民調顯示蔣萬安仍輾壓沈伯洋 藍營分析凸顯一件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席西門町戶外負壓吸菸室啟動記者會。記者蘇健忠／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席西門町戶外負壓吸菸室啟動記者會。記者蘇健忠／攝影

「新台灣國策智庫」上午公布2026首都市長參選人民調，顯示台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。藍營認為，民調顯示鼠患議題，綠營的確打中民生關心的方向，但也凸顯了蔣萬安解決問題的能力。

「新台灣國策智庫」上午公布2026首都市長參選人民調，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持記者會，公布台北市長選情最新民調結果，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨出戰的綠委沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見

而近期台北爆出鼠患，民眾感受的嚴重程度，有49.2%認為嚴重、35.3%不嚴重、15.5%無明確意見，而認為最有能力解決鼠患的候選人，有39.4%認為蔣萬安最有能力解決，22.4%沈伯洋、29.4%無明確意見。

對此，台北市議員詹為元指出，鼠患成為政治攻防，但到目前為止，相關的統計數據來看，實際上並沒有上升，蔣萬安也親自站上第一線去解決問題，所以市民對他的解決問題能力、以及過去的市政滿意度，累積起來造就蔣萬安過半的支持度。

不過，他也提醒，沈伯洋畢竟才剛開始要參選，後勢如何？藍營還是會小心謹慎以對，畢竟不知道他接下來的爆發力如何，重點還是蔣萬安要把自己該做的做好，該解決的事情解決，例如昨天來議會報告的追加減預算，都是一些社會福利的政策，讓台北市更有感。

另根據這份民調，鼠患議題有近五成認為鼠患嚴重，詹為元指出，一般民眾認知，鼠患就是客觀會發生的事，當然是看後續市府的解決能力，以目前為止，蔣萬安面對鼠患，有展現出他行政能力和解決問題的魄力，雖然民眾覺得鼠患的確與民生息息相關，但不會因此影響到對蔣萬安的滿意度。

他說，民進黨的確在打中了一個民生的議題，打中了大家關心的一個方向，但是蔣萬安並沒有因為這樣被擊倒，相反的還凸顯了解決問題的能力。

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