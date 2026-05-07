快訊

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

彭啓明快來看！大安森林公園不投老鼠藥是為了這些動物

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大安森林公園生態系豐富，包括鳳頭蒼鷹會在公園內育雛，地方也有共識不投老鼠藥。圖／取自大安森林公園之友基金會Youtube頻道
大安森林公園生態系豐富，包括鳳頭蒼鷹會在公園內育雛，地方也有共識不投老鼠藥。圖／取自大安森林公園之友基金會Youtube頻道

環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠，市長蔣萬安昨回應，當地有共識不投藥。大安森林公園之友基金會證實，由於園區生態系豐富，具有獵食鼠類的猛禽，若投藥吃到有毒老鼠恐造成猛禽體內累積毒素，應以垃圾桶加蓋、避免餵食，杜絕老鼠。

大安公園森林之友基金會秘書長賴素燕表示，大安森林公園生態系豐富，有鳳頭蒼鷹、領角鴞吃老鼠的猛禽，若投藥可能會造成覓食的猛禽體內殘留毒性，累積計量高後就會致死，因此和公園處溝通達成共識，在園區內不會投放老鼠藥。

賴素燕也說，公園周遭的鄰里就需要花時間說服，因為里民可能對於老鼠仍是會不安，因此里長或多或少在壓力之下還是會投放。不過，去年鳳頭蒼鷹在金華國中育雛，當時基金會就有和校方溝通，這段育雛期間不要投老鼠藥，最後鳳頭蒼鷹也順利平安長大。

她說，其實努力溝通下，大家還是會願意為豐富生態的大安森林公園盡力。目前滅鼠的計畫是朝向垃圾桶加蓋、不餵食、垃圾不落地，特別是垃圾桶要設計讓老鼠難以進出。

「老鼠其實是人養出來的。」賴素燕說，老鼠嗅覺敏銳，只要聞到吃的東西就會靠近，所以遊客如果餵食鳥類等，若老鼠肚子餓就會出現直接搶食的畫面，「就連白天也有看過老鼠搶食狀況。」

台北市政府公燈處表示，大安森林公園為生態公園，防治鼠害以環境整理為主，落實環境清潔工作，增加垃圾桶清運頻率，並以漂白水清消垃圾桶周邊，定期修剪灌木及清理枯枝落葉，同時加強巡檢，發現鼠洞以土石填補，並加強取締餵食行為，以減少食物遺留於公園。

大安森林公園生態系豐富，包括鳳頭蒼鷹會在公園內育雛，地方也有共識不投老鼠藥。圖／取自大安森林公園之友基金會Youtube頻道
大安森林公園生態系豐富，包括鳳頭蒼鷹會在公園內育雛，地方也有共識不投老鼠藥。圖／取自大安森林公園之友基金會Youtube頻道

老鼠 彭啓明 大安森林公園 蔣萬安

延伸閱讀

大安森林公園大老鼠出沒？蔣萬安：這區有特殊性 鄰里共識不投藥

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

北市將公告鼠藥投放 2周後複查效果

北市貓狗誤食鼠藥？ 環保局基層服務31年直言：沒看過

相關新聞

人鼠交鋒 蔣萬安、彭啟明隔空互槓

綠營猛攻北市「老鼠之亂」，引爆台北市長蔣萬安和環境部長彭啓明隔空互槓。彭啓明昨說，他不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，他走在大安森林公園都看到又大又肥的老鼠。蔣萬安反問，「南鼠北送」不是認知作戰嗎

彭啓明快來看！大安森林公園不投老鼠藥是為了這些動物

環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠，市長蔣萬安昨回應，當地有共識不投藥。大安森林公園之友基金會證實，由於園區生態系豐富，具有獵食鼠類的猛禽，若投藥吃到有毒老鼠恐造成猛禽體內累積毒素，應以垃圾桶

北市貓狗誤食鼠藥？ 環保局基層服務31年直言：沒看過

北市府加強鼠類防治，環保局今天在信義區投放鼠餌站，協助鄰里防治。不少飼主憂毛孩恐誤食鼠餌，在環保局服務31年的消毒班長吳祖欣直言沒看過，也提及鼠藥苦味，一般人看到不會想吃，民眾應會餵飽寵物，不會帶出來

綠猛打鼠患 最新民調顯示蔣萬安仍輾壓沈伯洋 藍營分析凸顯一件事

「新台灣國策智庫」上午公布2026首都市長參選人民調，顯示台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。藍營認為，民調顯示鼠患議題，綠營的確打中民生關心的方向，但也凸顯了蔣萬安解

藍指鼠患假議題 綠批投藥講不清

台北市鼠患議題引發議論，國民黨立委葉元之表示，這是假議題，是為了民進黨台北市長參選人沈伯洋出場的認知作戰。民進黨立委吳沛憶則說，北市府連投老鼠藥到哪都講不清，資訊不公開透明，萬一出現寵物誤食事件，後果

放話護航…環境部勿忘本業

民進黨及側翼猛打首都鼠患，核心已從「滅鼠」變成「滅蔣」，但衛福部連日說明疫情未升溫，未跟著側翼起舞，守住專業底線，反觀主掌防鼠害業務的環境部長彭啓明卻刻意帶風向，堂堂部長儼然加入「滅蔣行列」，淪為網紅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。