彭啓明快來看！大安森林公園不投老鼠藥是為了這些動物

環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠，市長蔣萬安昨回應，當地有共識不投藥。大安森林公園之友基金會證實，由於園區生態系豐富，具有獵食鼠類的猛禽，若投藥吃到有毒老鼠恐造成猛禽體內累積毒素，應以垃圾桶加蓋、避免餵食，杜絕老鼠。

大安公園森林之友基金會秘書長賴素燕表示，大安森林公園生態系豐富，有鳳頭蒼鷹、領角鴞吃老鼠的猛禽，若投藥可能會造成覓食的猛禽體內殘留毒性，累積計量高後就會致死，因此和公園處溝通達成共識，在園區內不會投放老鼠藥。

賴素燕也說，公園周遭的鄰里就需要花時間說服，因為里民可能對於老鼠仍是會不安，因此里長或多或少在壓力之下還是會投放。不過，去年鳳頭蒼鷹在金華國中育雛，當時基金會就有和校方溝通，這段育雛期間不要投老鼠藥，最後鳳頭蒼鷹也順利平安長大。

她說，其實努力溝通下，大家還是會願意為豐富生態的大安森林公園盡力。目前滅鼠的計畫是朝向垃圾桶加蓋、不餵食、垃圾不落地，特別是垃圾桶要設計讓老鼠難以進出。

「老鼠其實是人養出來的。」賴素燕說，老鼠嗅覺敏銳，只要聞到吃的東西就會靠近，所以遊客如果餵食鳥類等，若老鼠肚子餓就會出現直接搶食的畫面，「就連白天也有看過老鼠搶食狀況。」

台北市政府公燈處表示，大安森林公園為生態公園，防治鼠害以環境整理為主，落實環境清潔工作，增加垃圾桶清運頻率，並以漂白水清消垃圾桶周邊，定期修剪灌木及清理枯枝落葉，同時加強巡檢，發現鼠洞以土石填補，並加強取締餵食行為，以減少食物遺留於公園。