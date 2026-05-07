藍指鼠患假議題 綠批投藥講不清

台北市鼠患議題引發議論，國民黨立委葉元之表示，這是假議題，是為了民進黨台北市長參選人沈伯洋出場的認知作戰。民進黨立委吳沛憶則說，北市府連投老鼠藥到哪都講不清，資訊不公開透明，萬一出現寵物誤食事件，後果不堪設想。

葉元之表示，以客觀數據來說，台北市通報的老鼠數量，二月二五八件，三月九十件，四月四十九件，死亡通報是提升一點八倍，數據顯示老鼠沒有變多，而且死老鼠變多，就是代表投藥有用。

葉元之說，為什麼老鼠議題開始受討論，就是綠營從正規軍到側翼網軍不停在網路洗風向，洗到和真的一樣，猶如當時大罷免氛圍的翻版，「綠營不是真心想解決鼠患，是想解決蔣萬安」。

對於環境部長彭啓明籲北市府應天天開記者會說明情況，國民黨立委陳菁徽表示，之前高雄出現「美濃大峽谷」、「光電板之亂」等，怎都沒叫地方政府開記者會？環境部是不是都在睡覺？國民黨立委邱鎮軍也說，高雄的老鼠藥投藥量半年就比台北多一倍，那是不是要「加倍報告」？既然疾管署都說沒流行，為什麼彭啓明只盯著台北的十一噸，卻對高雄的廿二噸老鼠藥與背後的「鼠況」視而不見？

民進黨立委王世堅說，他覺得最積極、最徹底的方式，就是由里長發動各地方義工，在環保局資源下，去做地方的清潔衛生，但老鼠藥用久了會有抗藥性，加上現在很多捕鼠器、黏鼠板也都失去效力，他建議可用「老鼠的天敵」，中山區中山市場為例，曾因鼠患困擾，最後吸引野貓進入市場，約一、二個月就改善鼠患。