放話護航…環境部勿忘本業

民進黨及側翼猛打首都鼠患，核心已從「滅鼠」變成「滅蔣」，但衛福部連日說明疫情未升溫，未跟著側翼起舞，守住專業底線，反觀主掌防鼠害業務的環境部長彭啓明卻刻意帶風向，堂堂部長儼然加入「滅蔣行列」，淪為網紅名嘴，恐怕成了「側翼部長」。

環境部重要業務之一就是「鼠害防治」，負責居家、公共環境鼠類防治，官網首頁主打的「不讓鼠來、不讓鼠吃和不讓鼠住」等，的確是不分藍綠全台縣市重要指引，但彭啓明稱鼠患在環境部的搜尋點閱都是第一名，加碼說「可見確實頗為嚴重」，以網頁點閱率這種毫無科學根據的數據，推升民眾恐慌。

面對地方疾呼建置全國鼠患監測模型，彭又推稱鼠患監測是地方政府的工作，形同卸下鼠害防治業務之責，難怪立委質疑環境部是不是都在睡覺？甚至環境部還要北市天天開記者會，無視高雄老鼠藥量半年就比台北多一倍，防疫分藍綠，難道不是認知作戰？

彭啓明堅定認為鼠患不是認知作戰，不是有什麼監測模型，而是在大安森林公園看到「又肥又大的老鼠」，身為環境部長，一來毫無科學根據，二來也漠視地方與大安森林公園基金會早就為了生態，決議不投藥的權宜作法，基金會日前才邀部長同台活動，彭發言前為何不問問基金會？一句話推翻地方努力，還是學側翼刻意抹黑？

彭啓明還聲稱第一次聽過「鼠類偵防師」、來了環境部才知道以前抓鼠偏方都不對等「自我感覺經驗」，顯然只准高官搞錯抓鼠方法，卻不准與民間有專業證照的鼠類偵防師協助民眾，也難怪北市環保局感嘆，部長可能不熟地方基層實況。

環境部長幾句話就護航了「南鼠北送」、「北鼠外溢」等綠營側翼行徑，也讓第一線維護環境人員工作形同徒勞，更打臉自家衛福部長和疾管署長所稱「漢他病毒未升溫」的專業底線。

彭啓明若要維護環境部專業，第一步就是別成「側翼部長」、而是「全民部長」，中央與地方應共思長久滅鼠之道，跟著側翼帶風向，恐怕只會證明「人比鼠還可怕」。