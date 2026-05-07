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北市將公告鼠藥投放 2周後複查效果

聯合報／ 記者林佳彣楊正海林麗玉邱書昱郭韋綺陳敬丰／連線報導

外界憂心過度投老鼠藥會造成誤食，在北市環保局服務三十一年的消毒班長吳祖欣昨說，老鼠藥是苦味、不是光鮮顏色，民眾帶寵物出來不會是很餓，讓牠飢不擇食去吃很難吃的鼠餌。

北市府環保局昨在信義區投放鼠餌站，吳祖欣說，消毒班會計算鼠洞數量、投了多少藥，都在日報表詳實記載。鼠餌通道部分，像昨投了三個鼠餌通道，可能二周後再來複查，看看裡面鼠餌有無被咬食。

吳祖欣說，鼠餌通道是模擬老鼠喜歡貼著牆壁、找洞去鑽的習性，讓老鼠在移動時自然地跑到鼠餌站裡；老鼠碰到吃的東西會邊吃邊尿，所以牠會躲在裡面吃。老鼠藥不是急性藥，會讓老鼠內出血，老鼠內出血後會口渴、可能看不到光，牠就會找到比較亮的地方，民眾通報有鼠屍，清潔隊會來清除。

議員張志豪昨指出，飼主擔心一旦寵物誤食老鼠藥，解毒藥物是否夠用？動保處長陳英豪回應，目前有急診的動物醫院，廿家中有十五家有解毒藥，北市存量夠用，同時會把資訊放在官網。

民眾在公園內餵食野生動物引老鼠，北市公園處昨提醒，今年五月一日起已加強取締，對違規行為依法裁處，請民眾切勿以身試法，盡量不要遺留食物於公園，違者可處六千元以下罰款。

北市環保局說，二月初協同全府五十四局處清除一三二五噸廢棄物、填補近四千個鼠洞，持續加強各項防治措施，由有專業證照的消毒班同仁投放鼠藥是最後處置手段，近期將進一步率先全國，放鼠藥投放的告示。

台中市長盧秀燕表示，台中去年、今年都沒有漢他病例，這段時間已責成各局處加強清消。環保局也指出，中市廚餘清運順利，會持續強化鼠患防治。

老鼠

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