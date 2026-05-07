人鼠交鋒 蔣萬安、彭啟明隔空互槓

綠營猛攻北市「老鼠之亂」，引爆台北市長蔣萬安和環境部長彭啓明隔空互槓。彭啓明昨說，他不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，他走在大安森林公園都看到又大又肥的老鼠。蔣萬安反問，「南鼠北送」不是認知作戰嗎？他必須還給辛苦基層同仁一個公道，大安森林公園之友基金會與周邊鄰里溝通，大家共識是不投藥，有其特殊性，民生、公衛議題變成政治操作非常不可取。

綠營猛攻北市「老鼠之亂」，彭啓明昨說，他不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，蔣萬安反問，「南鼠北送」不是認知作戰嗎？記者潘俊宏／攝影

彭啓明昨在立法院受訪表示，老鼠跑到路上覓食就是嚴重問題，台北市某些地區或許是環境整潔和清消沒做好，所以才出現老鼠增多的情況；鼠患目前沒有明確定義，他也不認為網路上和民眾看到的都是認知作戰，而是每個人的感受問題，他不會用政治眼光來看待誰對誰錯，環境部一直都是透過科學和量化統計來防治鼠患，並沒有任何政治動機。環境清消還是目前最重要的工作，希望北市府參照馬太鞍堰塞湖重建方式每天開記者會，讓民眾能掌握鼠患防治進度，這是最負責任和積極的作法。

對於蔣萬安推出「鼠類偵防師」政策，彭啓明說，他是第一次聽到，但鼠患防治應由專家執行，例如新北市就是找專門的病媒防治人士處理，以前老家遇過老鼠入侵，抓到老鼠後因為不知道如何處理，也不敢殺生，只好跑到偏遠山區放生，來了環境部後才知道以前很多方法、偏方和觀念都是錯的。

對於彭啓明稱第一次聽到「鼠類偵防師」，蔣萬安昨在台北市議會答詢時表示，民間防治專業人員持有的證照，跟「偵防師」消毒班人員持有的證照一模一樣。

民進黨議員洪婉臻指出，北市府推出鼠類偵防師卻沒配套，害市府電話被打爆。蔣萬安說，家戶如果發現特殊情況極難處理，鼠類偵防師就會提供專業建議，「不是家戶有老鼠就馬上打電話來。」北市環保局長徐世勲表示，鼠類偵防師與登革熱的「生態防蚊師」都提供諮詢與協助，偵防師一定會超過百位，也會適時調配人力。

國民黨議員李明賢說，環境部要北市天天開記者會，就是製造社會恐慌，有綠營新北議員稱「北市老鼠外溢到新北」，若有不實謠言，北市府就該依社維法送辦。蔣萬安表示，衛福部、疾管署多次說明，目前疫情並沒有升溫趨勢，前天市府記者會也是要民眾不要恐慌；若有任何造假，「該怎麼辦就應該要怎麼辦」，因為會造成民眾恐慌，也打壓基層辛勞，民生、公衛議題變成政治操作非常不可取。

社民黨議員苗博雅轟，前市長郝龍斌時期，環保局就調查老鼠逾五百萬隻，已十二年沒做鼠類調查。蔣萬安說，中央沒有監測模型，主責的環境部應該訂出標準，且曾經的推估不準確，原因是局部、封閉性調查，現在會與專家學者找出合理預估方式 。