高雄漢他病毒疫情8年累計14例 近2年維持「零確診」

高雄市近年強化漢他病毒防治透過市場、社區及高風險場域環境整頓清消，疫情呈現逐年下降趨勢，根據統計，漢他病毒症候群確診病例數2019年至今年5月止，8年累計14例。

根據衛生局統計，高雄市漢他病毒確診案例2019年1例、2020年5例、2021年4例、2022年1例、2023年2例、2024年1例，2025年及2026年均維持0案例，防治措施逐步發揮成效。

衛生局指出，2020年疫情明顯，1至6月半年即已累計4例，是立法院長韓國瑜任高雄市長期間，之後陳其邁上任後，持續加強滅鼠、環境清潔及衛教宣導，病例數逐年下降。

市府副秘書長王宏榮強調，目前仍持續針對市場、夜市、社區住家、公園及餐飲周邊等高風險場域加強巡查與環境整頓，降低鼠類棲息與傳播風險。

王宏榮表示，漢他病毒主要透過接觸鼠類排泄物、分泌物或吸入遭汙染的飛沫感染，呼籲民眾落實「防鼠三不」原則，包括「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，養成垃圾不落地、廚餘加蓋及定期清理居家環境等習慣，共同防堵疫情發生。

高雄市環保局說明，今天各區中隊加強水溝等易藏匿老鼠的環境髒亂進行清消工作，清疏側溝長度達1萬2548公尺，另執行環境消毒1萬1524公尺。

環保局表示，針對包括市場、夜市、攤集場、餐飲周邊、果菜批發市場、肉品及家禽市場等，未來將持續加強攤位後方、排水溝周邊、廚餘暫置區、垃圾堆置點、倉儲角落等地方的清潔與清消，重點是避免食物殘渣、廚餘、生鮮食材或飼料外露，讓老鼠「沒有東西吃」。