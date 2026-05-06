議員要求調查鼠類數量 北市籲中央建立監測模型

台北市鼠患議題受關注，議員苗博雅建議恢復調查並長期監測鼠類數量，以科學來應對此問題。市府表示，中央並無全國一致的計算方式及鼠患定義，希望中央讓地方有所依循。

台北市長蔣萬安今天率局處首長赴議會報告第1次追加減預算案編製經過並備質詢，多名議員關心鼠患防治作為。

社民黨議員苗博雅詢問，台北市的老鼠到底變多還是變少。蔣萬安答詢表示，根據市民陳情進線狀況，數量是下降的。

苗博雅質疑，若5月陳情數量暴增，難道就代表老鼠爆量，市府應進行專業且科學的監測。蔣萬安說，當然不是這樣，但仍是個參考依據。

苗博雅指出，市府在2007年曾進行老鼠密度調查，後也每年編列鼠類調查與滅鼠成效評估計畫的預算，直到2015年，呼籲蔣萬安恢復長期的監測來應對鼠患問題。

台北市環境保護局長徐世勲會後受訪表示，由於一直沒有受公認的計算老鼠數量模型，也沒有全國一致的鼠患定義，所以環保局才沒有去做估算，希望中央可以建立全國統一的方式，讓地方有所依循。

環保局透過新聞稿補充，考量老鼠及漢他病毒在其他縣市也曾出現，請中央儘快建立全國鼠類監測模型，台北市也會持續與專家學者及中央討論。

此外，民進黨議員何孟樺質詢表示，相較前市長柯文哲任內，蔣市府的側溝清疏量大幅下降，平均長度減少40%、清出淤泥量也減少10%，讓沒有清的側溝成為蟑螂、老鼠的溫床，質疑鼠患根本是人禍。

台北市環保局環境清潔管理科長陳浩彰會後受訪駁斥，這完全不是事實，側溝有無清疏與老鼠數量是否增長無法畫上等號，且清潔隊持續並定期巡查，發現達標就會清淤，由於清除效率大於淤泥累積速度，清疏量才會下降，加上近年市府更新許多側溝，全新的溝渠當然沒有淤泥可清。

另一方面，民進黨議員簡舒培質疑，市府2月就召開府級應變會議，至今兩度啟動全市滅鼠專案，蔣萬安與台北市研究發展考核委員會主委殷瑋卻頻稱鼠患議題是認知作戰，不僅與市府作為互相矛盾，也與實際狀況不符。

她表示，依據環保局資料，2月的滅鼠專案為期15天，共捕獲910隻老鼠，平均每天60隻；4月又在11天內抓到944隻，平均每天85隻，全都是台北市土生土長的老鼠，呼籲市府正視問題，不要忙著討論政治操作、認知作戰，放任荒謬政治語言模糊焦點。