曝高雄防治鼠患用藥量高台北一倍 邱鎮軍：要「加倍」報告嗎？

台北市「老鼠之亂」成選舉攻防話題，環境部籲北市府應天天開記者會說明情況。國民黨立委邱鎮軍質疑，高雄的藥量半年就比台北多一倍，那是不是要「加倍報告」？防疫還是該回歸科學，監督也應一視同仁。

環境部常務次長沈志修表示，希望台北市政府未來兩周可以動員跨局處，每天也應該召開記者會讓市民知道鼠害的防治情形，加上北市府有較充足人力資源來調度，如果都能做到，就有機會渡過這次的危機。

邱鎮軍表示，環境部長彭啓明點名蔣萬安要「天天開記者會報告鼠患」，搞得好像台北爆發了大瘟疫，但尷尬的是，自家人的數據馬上讓彭啓明大翻車，因為據衛福部與疾管署多次說明，「漢他病毒個案並未高於往年同期」，民眾不需要恐慌。

邱鎮軍分析，若環境部要用「看到肥大老鼠」就要天天開記者會報告當標準，那就可一起檢視其他縣市。以藥量標準來說，台北整年用十一噸，高雄半年就發掉廿二噸；高雄的藥量半年就比台北多一倍，是不是更該「加倍報告」？況且，既然疾管署都說沒流行，為什麼彭啓明只盯著台北的十一噸，卻對高雄那消失的廿二噸老鼠藥與背後的「鼠況」視而不見？

邱鎮軍認為，防疫應回歸科學，既然疾管署數據顯示沒問題，就請停止這種「南鼠北送」的認知作戰；監督也應一視同仁，滅鼠資訊要公開，那請要求全台灣用藥量前段班的高雄，率先示範如何「天天回報廿二噸藥劑的滅鼠成效」。

國民黨立委賴士葆也說，南鼠北送潑糞大隊攻擊雙北，用老鼠製造民眾恐慌，衛福部打臉漢他病例數並未升溫明明是常態，卻硬帶風向說成鼠患失控，毫無底線的造謠。隨便拍張路邊老鼠的照片，就想營造全城淪陷，這種看圖說故事的手段，不只下流更是羞辱民眾的智商，民進黨台北市長熱門人選、立委沈伯洋確定要讓這種團隊幫忙操盤嗎 ?