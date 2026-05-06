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議員欲借貓弭鼠患 新北農局：收容貓不會抓老鼠

中央社／ 新北6日電

有新北市議員提議借動物之家收容貓解決鼠患，新北市農業局說，收容貓因長期由人類供應食物，狩獵行為已弱化，不會抓老鼠。動保處強調，這是自然行為變化，與不當對待無關。

新北市議會進行業務質詢，藍綠議員針對雙北鼠患防治問題提出質疑，民進黨議員石一佑表示，近來疑因附近都更讓躲在下水道的老鼠都跑出來了，要求全力滅鼠；民進黨議員山田摩衣表示，她服務處沒有煮東西，但卻也有老鼠闖入，已凸顯這是亟待解決的公衛問題。

民進黨議員陳乃瑜表示，她要求市府立即成立「新北鼠患與漢他病毒跨局處專案小組」，並提出高風險熱區清單，建立通報、派案、改善、複查、結案SOP。並公布毒餌使用原則，明定不得無差別投放、不得在生態敏感區任意投放，必須設警示、定期巡檢、回收鼠屍、公開投放範圍。

民進黨議員李倩萍表示，她服務處過去曾有鼠患，經向他人借了一隻貓就解決問題了，可是近來和石一佑研究向農業局的動物之家借貓時，卻得到「現在動物之家收容的貓已不會抓老鼠」，她質疑貓在收容時遭受不當對待，才會失去貓抓老鼠的天性。

新北市政府動物保育防疫處向中央社澄清說明，貓不會抓老鼠，主要因收容貓長期由人類穩定供應食物，無須自行覓食下，使其原有的狩獵行為因缺乏實際需求而逐漸弱化，此屬動物行為的自然變化，相對的，野外的浪貓因需自行覓食，目前仍保有抓老鼠等天性。

動保處強調，貓的狩獵行為需透過學習與經驗累積，就算是家貓，幼年時期缺乏由母貓或同伴帶領練習，即使具備本能，不僅不會抓老鼠，還可能老鼠戲弄，甚至還會怕老鼠，換言之，動物之家收容的貓不會抓老鼠，是因生活環境穩定、食物來源充足及缺乏狩獵學習經驗所致，與是否遭受不當對待無關。

雙北 議員 老鼠

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