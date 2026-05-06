彭啓明不知「鼠類偵防師」？北市環保局：部長可能對基層實況不熟

北市推「鼠類偵防師」，環境部長彭啓明稱，第一次聽到這樣的名詞，很多事情可能需要靠專業，環保局說，部長可能對地方基層實況不熟，民間專業人士所領有的證照，與北市府消毒班一樣；市府的做法是向台北市民眾家戶、私領域各項防治工作提供建議。

1999通報數能否用來判斷鼠類數量？環保局指出，依此邏輯，難道彭部長所說的「環境部網站點閱數」，是科學且合宜的指標？中央政府還是盡快建立全國鼠類監測模型為宜。

投藥議題，環保局說，目前中央並沒有完整的投藥操作規定，市府昨天已宣布，願意率全國之先，針對投藥地點進行公開且精準的標示，但同樣的，為讓所有縣市遇到相似問題時都有規則可以依循，請中央提出全國各縣市一致的完善標準。

環保局指出，依彭部長自述的經驗，他抓老鼠的方式包括「用偏方」、「不知老鼠吃甜或吃肉」，甚至「抓到後放生」，這也是北市府率全國之先推出「鼠類偵防師」的原因，透過專業防鼠人士提供建議，協助私領域的鼠類防治升級。

彭部長稱「不是認知作戰」，環保局指出，南鼠北送不是認知作戰嗎？希望還給市府同仁一個公道。為了澄清錯假訊息，可能影響第一線同仁防治工作的推進。彭部長應該要和辛苦的第一線同仁站在同一陣線。

環保局強調，不論老鼠多，老鼠少，北市府就是全力防治、全力滅鼠，這都是我們應該要做的。

環保局說，首重「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的物理性防治，2月初協同全府54局處清除1325噸廢棄物、填補近4000個鼠洞，持續加強各項防治措施，由有專業證照的消毒班同仁投放鼠藥則是最後的處置手段，近期將進一步率先全國，進行針對鼠藥投放的告示，也推出全國首創的鼠類偵防師為進入需要的家戶，提供專業防治協助。