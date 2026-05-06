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北市貓狗誤食鼠藥？ 環保局基層服務31年直言：沒看過

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府加強鼠類防治，環保局今天在信義區投放鼠餌站，協助鄰里防治。記者林俊良／攝影
北市府加強鼠類防治，環保局今天在信義區投放鼠餌站，協助鄰里防治。記者林俊良／攝影

北市府加強鼠類防治，環保局今天在信義區投放鼠餌站，協助鄰里防治。不少飼主憂毛孩恐誤食鼠餌，在環保局服務31年的消毒班長吳祖欣直言沒看過，也提及鼠藥苦味，一般人看到不會想吃，民眾應會餵飽寵物，不會帶出來是很餓狀態，讓牠飢不擇食去吃難吃的鼠餌。

吳祖欣表示，消毒班一直都有在做鼠類的防治，有時在防火巷、行道樹發現鼠洞，會投藥進去。民眾打1999申請防治，申請單從環保局裡到了各區隊後，就會前置作業，例如到場看需要民眾改善的地方，會請民眾趕快處理掉堆積物，若環境處理好後，沒有老鼠疑慮，消毒班就不投藥。

他也提到，如果在水溝裡面，沒辦法馬上讓老鼠消失，消毒班可能就會布鼠餌通道，讓老鼠去吃鼠藥，這是最後一步手段。

吳祖欣說，消毒班會計算鼠洞數量、今日投了多少藥，都在日報表詳實地記載。鼠餌通道部分，他舉例今天投了3個鼠餌通道，可能2周後再回來複查，看看裡面的鼠餌有無被咬食。

他指出，這是一個偵測工具，如果老鼠都沒有動，消毒班會趕快換地方或收掉。如果放了幾個鼠餌通道，老鼠都沒有來，可能老鼠不在這邊活動，民眾看到的可能是路過的老鼠。

對於民眾憂貓狗、猛禽類會誤食鼠餌，吳祖欣說，鼠餌通道是模擬老鼠喜歡貼著牆壁、找洞去鑽的習性，讓老鼠在移動時自然地跑到鼠餌站裡；老鼠碰到吃的東西會邊吃邊尿，所以牠會躲在裡面吃。老鼠藥不是急性藥，會讓老鼠內出血，老鼠內出血後會口渴、可能看不到光，牠就會找到比較亮的地方。民眾通報有鼠屍，清潔隊會來清除。

是否有寵物或流浪貓狗誤食？在環保局服務31年的吳祖欣直言，「我沒看過。」他說，老鼠藥是苦味、不是光鮮的顏色，一般的人看到是不會想吃；民眾飼養寵物時，應該都會把牠餵飽，不會帶出來是很餓的狀態，讓牠飢不擇食去吃覺得很難吃的鼠餌。

台北市政府防治鼠患投放鼠藥，環保局所用滅鼠餌劑是低毒性的一般環境用藥，不溶於水，且會定期巡視紀錄，未被鼠類取食就回收。記者林俊良／攝影
台北市政府防治鼠患投放鼠藥，環保局所用滅鼠餌劑是低毒性的一般環境用藥，不溶於水，且會定期巡視紀錄，未被鼠類取食就回收。記者林俊良／攝影

老鼠

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