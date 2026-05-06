「南鼠北送」、「北鼠外溢新北」涉造假送辦？蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安下午赴議會答詢，針對綠營不滿鼠害是「認知作戰」？蔣萬安反問，「南鼠北送」這難道不是認知作戰？另針對藍營議員要求對不實謠言，除了澄清，也該依社維法偵辦。蔣萬安也表示，任何造假，甚至造謠的圖片或言論，「該怎麼辦就應該要怎麼辦」。

議員李明賢下午質詢防鼠議題，認為「南鼠北送」，甚至把台北市形容是蝙蝠俠的「高譚市」，台北市講成到處都是老鼠，還有新北市的議員說台北市的老鼠，外溢到新北市了，這有什麼證據嗎？台北市的老鼠跑到哪裡去，分得出來嗎？這個就叫「認知作戰」。

李明賢說，當出現污衊台北市政、施政，市政府該硬起來，有違反社維法，警方不應該主動調查嗎？過去在高雄市，包括新冠疫情時，還有登革熱，有涉及到中央，警方馬上依照社維法辦，如果有不實謠言，北市就該調查、提告，依社維法偵辦。

蔣萬安指出，對於正確的資訊，民眾願意提供相關資料，若是正確，市府都願意去處理，即刻面對。北市環保局、跨局處、各個首長，都是秉持這樣的態度。但如果有任何造假，甚至造謠的圖片或言論，「該怎麼辦就應該要怎麼辦」，因為這會造成民眾的恐慌，而且也打壓基層同仁的辛勞，而且如果把一個民生、公衛的議題拿來做政治操作，這非常不可取。

李明賢也追問，當中央的衛福部、疾管署都說北市疫情沒有升高，但環境部次長沈志修建議台北市「天天開記者會」？沒有必要吧？蔣萬安說，衛福部不管是部長或疾管署署長，都不止一次出來用數據說明，目前疫情並沒有升溫，而且目前的案例是跟往年同期相比，一模一樣，並沒有比較高，所以也呼籲大家要安心，不要恐慌。