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荷籍郵輪爆漢他病毒死亡 國內專家：不需過度恐慌

中央社／ 台北6日電
國內台北市頻傳民眾目擊老鼠出沒，引發對疫情憂慮。記者曾原信／攝影
國內台北市頻傳民眾目擊老鼠出沒，引發對疫情憂慮。記者曾原信／攝影

荷籍郵輪爆發漢他病毒疫情釀3死，國內台北市頻傳民眾目擊老鼠出沒，引發對疫情憂慮。專家指出，多數漢他病毒不會有效人傳人，主要經由受感染囓齒動物傳染，不需過度恐慌。

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒疫情釀3死。南非衛生部今天交給國會的報告證實，在2名於船上發病的乘客身上驗出漢他病毒，且病毒型別安地斯病毒株（Andes virus）。

國內近日台北市鼠患問題也成話題，頻有民眾反映街頭老鼠現蹤，甚至有網友在網路發文說家人遭鼠咬。老鼠是否引發漢他病毒等疾病傳播，引發民眾關注，台灣科技媒體中心邀請台灣專家對此議題提供觀點。

台北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授 鄭柏透過台灣科技媒體中心表示，多數漢他病毒不會有效人傳人。不過，漢他病毒在南美洲檢出的安地斯病毒株（Andes virus）曾被證實可發生有限度人傳人傳播，主要見於密切接觸情境。

不過，鄭柏青提醒，漢他病毒主要自然宿主是特定鼠類等囓齒動物，經由受感染動物尿液、糞便或唾液污染環境後形成氣膠，再由人體吸入而感染，一般家畜、寵物或人類不是主要自然宿主。台灣漢他病毒症候群病例，也多與鼠類暴露有關，並非以人傳人為傳播模式。

由於漢他病毒不像流感或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）般能高效率人傳人，鄭柏青表示，因此造成大規模國際擴散的風險目前評估較低。世界衛生組織（WHO）目前評估，此事件對全球人口之公共衛生風險仍屬低度，民眾不需過度恐慌。

若船上未發現鼠類，鄭柏青分析，那較可能的感染來源包括人員在南美洲地區岸上活動、登陸觀察野生動物，或是人員在船上倉儲物品等通風不良的空間，暴露或接觸到受鼠類排泄物污染的環境。但因漢他病毒具有數日至數週的潛伏期，感染時間地點往往不易立即確認。

對於防疫重點，鄭柏青表示，仍應放在鼠害控制、環境清消、避免接觸野鼠類排泄物，以及改善密閉空間的通風。至於具人傳人風險的安地斯病毒株是否有可能傳到亞洲或台灣，他認為，需警覺但不宜過度恐慌。

老鼠

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